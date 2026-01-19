Voltalia SA : Calendrier de communication financière 2026

Calendrier de communication financière 2026

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie son calendrier de communication financière 2026

Date Evènement 28 janvier 2026 Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2025 (après bourse) 12 mars 2026 Résultats de l’exercice 2025 (avant bourse) 23 avril 2026 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 (après bourse) 21 mai 2026 Assemblée Générale des actionnaires 23 juillet 2026 Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2026 (après bourse) 3 septembre 2026 Résultats du premier semestre 2026 (avant bourse) 22 octobre 2026 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026 (après bourse)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres dans le MSCI ESG ratings et le Sustainaltytics ratings.

Email : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00

Press Contact: Jennifer Jullia

Email: jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 19

