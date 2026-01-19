DEMIRE: Frank Nickel legt Amt mit sofortiger Wirkung nieder – Dr. Dirk Rüffel übernimmt den Vorstandsvorsitz

Langen, den 19. Januar 2026. Der Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) gibt einen Wechsel an der Unternehmensspitze bekannt. Frank Nickel hat sein Amt als Mitglied des Vorstands mit sofortiger Wirkung niederlegt, um sich anderen Herausforderungen in diesem schwierigen Marktumfeld zu widmen.

Dr. Matthias Prochaska, Vorsitzender des Aufsichtsrats der DEMIRE, würdigt die Verdienste des scheidenden Vorstandsvorsitzenden: „Herr Nickel hat die DEMIRE in einer herausfordernden Phase entscheidend geprägt und insbesondere die erfolgreiche Refinanzierung des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben. Der Aufsichtsrat dankt ihm ausdrücklich für seine Arbeit und wünscht ihm für seine berufliche und private Zukunft viel Erfolg und alles Gute.“

Der Aufsichtsrat hat Dr. Dirk Rüffel mit Wirkung zum 01.02.2026 zum neuen Mitglied des Vorstands bestellt und zugleich zum Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Herr Dr. Rüffel ist deutscher Rechtsanwalt mit langjähriger nationaler und internationaler Erfahrung im Immobilien- und Asset-Management. Vor seiner Bestellung war er unter anderem als Geschäftsführer der Lapithus Management GmbH in Frankfurt, Managing Director bei Cerberus sowie in diversen leitenden Funktionen bei Argoneo Real Estate (später Bilfinger Real Estate Argoneo) tätig.

Dr. Rüffel kommentiert „Ich nehme die neue Herausforderung mit großer Begeisterung an und danke für das Vertrauen. Auch in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld bin ich optimistisch, dass wir Potenziale für die weitere Entwicklung der DEMIRE nutzen können“.

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. September 2025 über einen Immobilienbestand von 46 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 573 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

