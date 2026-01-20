10:00 Lontoo, 12:00 Helsinki, 20.1.2026 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)



AFARAK GROUP SE: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Pörssitiedote



Afarak Group SE on vastaanottanut 19.1.2026 Jorma Niemiseltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Jorma Niemisen ja hänen yhtiöidensä 4capes Oy:n ja Osuusasunnot Oy:n yhteenlaskettu omistus Afarakin osakkeista on ylittänyt 5 prosentin rajan.



Ilmoituksen mukaan Jorma Niemisen suora ja välillinen osakeomistus Afarakista on noussut 13 897 071 osakkeeseen, mikä vastaa 5,02 prosenttia Afarakin osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen osuus:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,02 0 5,02











277 041 814

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/

osakelaji Osakkeiden ja äänten

lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI0009800098 4 586 400 9 310 671 1,66 3,36 A YHTEENSÄ 13 897 071 5,02

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuuss osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä Jorma Nieminen 5,02 0 13 897 071

Helsingissä 20.1.2026

AFARAK GROUP SE

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

