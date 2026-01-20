AFARAK GROUP SE: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

10:00 Lontoo, 12:00 Helsinki, 20.1.2026 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)


AFARAK GROUP SE: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS
Pörssitiedote


Afarak Group SE on vastaanottanut 19.1.2026 Jorma Niemiseltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Jorma Niemisen ja hänen yhtiöidensä 4capes Oy:n ja Osuusasunnot Oy:n yhteenlaskettu omistus Afarakin osakkeista on ylittänyt 5 prosentin rajan.


Ilmoituksen mukaan Jorma Niemisen suora ja välillinen osakeomistus Afarakista on noussut 13 897 071 osakkeeseen, mikä vastaa 5,02 prosenttia Afarakin osake- ja äänimäärästä.
Liputusvelvollisen osuus:

 % osakkeista ja äänistä% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kauttaYhteenlaskettu %-osuusKohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen5,0205,02





277 041 814

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/
osakelaji		Osakkeiden ja äänten
lukumäärä, kpl		Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)		Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)		Suora
(AML 9:5)		Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI00098000984 586 4009 310 6711,663,36
A YHTEENSÄ13 897 0715,02

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi%-osuus osakkeista ja äänistä%-osuuss osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaOsakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Jorma Nieminen5,02013 897 071

Helsingissä 20.1.2026

AFARAK GROUP SE
Hallitus
Lisätietoja:
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.
Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).
