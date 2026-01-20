10:00 Lontoo, 12:00 Helsinki, 20.1.2026 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)
AFARAK GROUP SE: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS
Pörssitiedote
Afarak Group SE on vastaanottanut 19.1.2026 Jorma Niemiseltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Jorma Niemisen ja hänen yhtiöidensä 4capes Oy:n ja Osuusasunnot Oy:n yhteenlaskettu omistus Afarakin osakkeista on ylittänyt 5 prosentin rajan.
Ilmoituksen mukaan Jorma Niemisen suora ja välillinen osakeomistus Afarakista on noussut 13 897 071 osakkeeseen, mikä vastaa 5,02 prosenttia Afarakin osake- ja äänimäärästä.
Liputusvelvollisen osuus:
|% osakkeista ja äänistä
|% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta
|Yhteenlaskettu %-osuus
|Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
|Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen
|5,02
|0
|5,02
277 041 814
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet
|Osakesarja/
osakelaji
|Osakkeiden ja äänten
lukumäärä, kpl
|Osakkeiden ja äänten %-osuus
|Suora
(AML 9:5)
|Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
|Suora
(AML 9:5)
|Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
|FI0009800098
|4 586 400
|9 310 671
|1,66
|3,36
|A YHTEENSÄ
|13 897 071
|5,02
Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:
|Nimi
|%-osuus osakkeista ja äänistä
|%-osuuss osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
|Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
|Jorma Nieminen
|5,02
|0
|13 897 071
Helsingissä 20.1.2026
AFARAK GROUP SE
Hallitus
Lisätietoja:
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.
Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).
