Muudatused Baltic Horizon Capital AS juhatuses

Baltic Horizon Capital AS, Baltic Horizon Fondi valitseja, teatab käesolevaga juhatuse koosseisu muudatustest.

Edvinas Karbauskas on esitatud kandidaadiks Baltic Horizon Capital AS-i juhatuse liikme kohale. Edvinas alustab tööd Baltic Horizon Capital AS-is alates 2. veebruarist 2026 ja pärast Eesti Finantsinspektsiooni heakskiitu saab temast juhatuse liige ning Baltic Horizon Fondi kaasfondijuht koos praeguse fondijuhi Tarmo Karotamiga.

Edvinase taasliitumine juhatusega toob kaasa väärtuslikku järjepidevust ja kogemust kuna ta on varem Baltic Horizon Capital ASi juhatuse liikmena töötanud ajavahemikus jaanuar 2023 kuni juuni 2024, millal ta täitis ka kaasfondijuhi rolli. Pärast juhatusest lahkumist jätkas Edvinas oma professionaalset karjääri Tech Zity Vilnius Groupi finantsjuhina ja juhatuse liikmena, kus ta vastutas Tech Zity Vilniuse linnaku arenduse eest Leedus. Varem töötas Edvinas EY-s, pakkudes auditi ja konsultatsiooniteenuseid.

Baltic Horizon Capital AS annab märku kui regulatiivne heakskiit on saadud.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@baltichorizon.com

www.baltichorizon.com



Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, www.baltichorizon.com

