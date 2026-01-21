Purpose Investments Inc. annonce les distributions de janvier 2026

TORONTO, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois de janvier 2026 pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les « Fonds »).
La date ex-distribution de tous les fonds à capital variable est le 28 janvier, 2026. La date ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le 30 janvier, 2026.
|Fonds à capital variable
|Symbole
boursier
|Distribution
par action/part
|Date
d’enregistrement
|Date de
paiement
|Fréquence des
distributions
|FNB Actions à revenu Apple (AAPL) Purpose – parts de FNB
|APLY
|0,1667 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Purpose d’actions à revenu Couche-Tard (ATD) - Parts de FNB
|ATDY
|0,0650 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose – série FNB
|BNC
|0,1225 $¹
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB
|BND
|0,0866 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB USD
|BND.U
|0,0960 $ US
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Purpose d’actions à revenu Banque Scotia (BNS) - Parts de FNB
|BNSY
|0,1000 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Purpose d’actions à revenu Brookfield (BN) - Parts de FNB
|BNY
|0,0800 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose – parts de FNB
|BRKY
|0,1700 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB
|BTCY
|0,0850 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise
|BTCY.B
|0,0970 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains
|BTCY.U
|0,0815 $ US
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Purpose d’actions à revenu Canadian National Resources (CNQ) - Parts de FNB
|CNQY
|0,1400 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB
|CROP
|0,0875 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains
|CROP.U
|0,0975 $ US
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Purpose d’actions à revenu Dollarama (DOL) - Parts de FNB
|DOLY
|0,0650 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Purpose d’actions à revenu Enbridge (ENB) - Parts de FNB
|ENBY
|0,1100 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB
|ETHY
|0,0473 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise
|ETHY.B
|0,0584 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains
|ETHY.U
|0,0461 $ US
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB
|FLX
|0,0461 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise
|FLX.B
|0,0551 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains
|FLX.U
|0,0385 $ US
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Catégorie d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB
|IGB
|0,0723 $¹
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu (JPYS) Purpose – parts de FNB
|JPYS
|0,1750$
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Microsoft (MSFT) Purpose – parts de FNB
|MSFY
|0,1750 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds de rendement amélioré Purpose – série FNB
|PAYF
|0,1375 $¹
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds d’obligations de rendement global Purpose – série FNB
|PBD
|0,0590 $¹
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds de dividendes de base Purpose – série FNB
|0,1050 $¹
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds de dividendes amélioré Purpose – série FNB
|PDIV
|0,0950 $¹
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds de revenu immobilier Purpose – série FNB
|PHR
|0,0720 $¹
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds de revenu d’actions amélioré international Purpose - actions de FNB
|PHW
|0,1450 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds de dividendes international Purpose – série FNB
|PID
|0,0780 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds de revenu mensuel Purpose – série FNB
|PIN
|0,0830 $¹
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds à revenu multi-actifs Purpose – parts de FNB
|PINC
|0,0840 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds de revenu prudent Purpose – série FNB
|PRP
|0,0600 $¹
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB
|PYF
|0,0900 $¹
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise
|PYF.B
|0,1100 $¹
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise libellée en dollars américains
|PYF.U
|0,1050 $¹ US
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Purpose d’actions à revenu RBC (RY) - Parts de FNB
|RBCY
|0,0900 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds de revenu d’actions de base Purpose – série FNB
|RDE
|0,1100 $¹
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds de dividendes marchés émergents Purpose – parts de FNB
|REM
|0,0950 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds d’actions privilégiées canadiennes Purpose – parts de FNB
|RPS
|0,0950 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – série FNB
|RPU
|0,0940 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise²
|RPU.B / RPU.U
|0,0940 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Purpose d’actions à revenu Shopify (SHOP) - Parts de FNB
|SHPY
|0,2200 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds de rendement stratégique Purpose – parts de FNB
|SYLD
|0,0970 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Purpose d’actions à revenu TD (TD) - Parts de FNB
|TDY
|0,0900 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Purpose d’actions à revenu TELUS (T) - Parts de FNB
|TY
|0,1000 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu AMD (AMD) Purpose – série FNB
|YAMD
|0,5000 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Amazon (AMZN) Purpose – parts de FNB
|YAMZ
|0,4500 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Broadcom (AVGO) Purpose – série FNB
|YAVG
|0,4500 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Coinbase (COIN) Purpose – série FNB
|YCON
|0,5000 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Costco (COST) Purpose – série FNB
|YCST
|0,2000 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Alphabet (GOOGL) Purpose – parts de FNB
|YGOG
|0,5000 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Tech Innovators Purpose – série FNB
|YMAG
|0,3000 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu META (META) Purpose – série FNB
|YMET
|0,3500 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Netflix (NFLX) Purpose Actions – série FNB
|YNET
|0,3000 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu NVIDIA (NVDA) Purpose – parts de FNB
|YNVD
|0,7500 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Palantir (PLTR) Purpose – série FNB
|YPLT
|0,6000 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Tesla (TSLA) Purpose – parts de FNB
|YTSL
|0,6000 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|FNB Actions à revenu UnitedHealth Group (UNH) Purpose – série FNB
|YUNH
|0,1500 $
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds à capital fixe
|Symbole
boursier
|Distribution
par action/part
|Date
d’enregistrement
|Date de
paiement
|Fréquence des
distributions
|Big Banc Split Corp. – catégorie A
|BNK
|0,1200 $¹
|30 janvier 2026
|13 février 2026
|Mensuel
|Big Banc Split Corp. – catégorie A
|BNK.PR.A
|0,0700 $¹
|30 janvier 2026
|13 février 2026
|Mensuel
Distributions estimatives de janvier 2026 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose
Les taux de distribution de janvier 2026 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés comme suit :
|Nom du fonds
|Symbole
boursier
|Distribution
estimative
par part
|Date
d’enregistrement
|Date de
paiement
|Fréquence des
distributions
|Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB
|MNU.U
|0,2887 $ US
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds de gestion de trésorerie Purpose – parts de FNB
|MNY
|0,1896
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose – parts de FNB
|PSA
|0,0811
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
|Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB
|PSU.U
|0,2694 $ US
|28 janvier 2026
|3 février 2026
|Mensuel
Purpose prévoit de publier un communiqué de presse vers le 27 janvier, 2026, dans lequel sera indiqué le taux de distribution définitif du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera le 28 janvier, 2026.
|(1)
|Le dividende est désigné comme un dividende canadien « déterminé » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire.
|(2)
|Les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise du Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en dollars canadiens, mais la distribution au titre de l’option d’achat en dollars américains (RPU.U) sera effectuée en dollars américains. La conversion en dollars américains sera effectuée au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date ex-distribution.
