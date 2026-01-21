Purpose Investments Inc. annonce les distributions de janvier 2026

TORONTO, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois de janvier 2026 pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les « Fonds »).

La date ex-distribution de tous les fonds à capital variable est le 28 janvier, 2026. La date ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le 30 janvier, 2026.



Fonds à capital variable Symbole

boursier Distribution

par action/part Date

d’enregistrement Date de

paiement Fréquence des

distributions FNB Actions à revenu Apple (AAPL) Purpose – parts de FNB APLY 0,1667 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Couche-Tard (ATD) - Parts de FNB ATDY 0,0650 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose – série FNB BNC 0,1225 $¹ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB BND 0,0866 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB USD BND.U 0,0960 $ US 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Banque Scotia (BNS) - Parts de FNB BNSY 0,1000 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Brookfield (BN) - Parts de FNB BNY 0,0800 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose – parts de FNB BRKY 0,1700 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB BTCY 0,0850 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise BTCY.B 0,0970 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains BTCY.U 0,0815 $ US 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Canadian National Resources (CNQ) - Parts de FNB CNQY 0,1400 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB CROP 0,0875 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains CROP.U 0,0975 $ US 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Dollarama (DOL) - Parts de FNB DOLY 0,0650 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Enbridge (ENB) - Parts de FNB ENBY 0,1100 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB ETHY 0,0473 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise ETHY.B 0,0584 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains ETHY.U 0,0461 $ US 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB FLX 0,0461 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise FLX.B 0,0551 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains FLX.U 0,0385 $ US 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Catégorie d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB IGB 0,0723 $¹ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Actions à revenu (JPYS) Purpose – parts de FNB JPYS 0,1750$ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Microsoft (MSFT) Purpose – parts de FNB MSFY 0,1750 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds de rendement amélioré Purpose – série FNB PAYF 0,1375 $¹ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds d’obligations de rendement global Purpose – série FNB PBD 0,0590 $¹ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds de dividendes de base Purpose – série FNB PDF 0,1050 $¹ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds de dividendes amélioré Purpose – série FNB PDIV 0,0950 $¹ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds de revenu immobilier Purpose – série FNB PHR 0,0720 $¹ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds de revenu d’actions amélioré international Purpose - actions de FNB PHW 0,1450 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds de dividendes international Purpose – série FNB PID 0,0780 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds de revenu mensuel Purpose – série FNB PIN 0,0830 $¹ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds à revenu multi-actifs Purpose – parts de FNB PINC 0,0840 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds de revenu prudent Purpose – série FNB PRP 0,0600 $¹ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB PYF 0,0900 $¹ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise PYF.B 0,1100 $¹ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise libellée en dollars américains PYF.U 0,1050 $¹ US 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu RBC (RY) - Parts de FNB RBCY 0,0900 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds de revenu d’actions de base Purpose – série FNB RDE 0,1100 $¹ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds de dividendes marchés émergents Purpose – parts de FNB REM 0,0950 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds d’actions privilégiées canadiennes Purpose – parts de FNB RPS 0,0950 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – série FNB RPU 0,0940 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise² RPU.B / RPU.U 0,0940 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Shopify (SHOP) - Parts de FNB SHPY 0,2200 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds de rendement stratégique Purpose – parts de FNB SYLD 0,0970 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu TD (TD) - Parts de FNB TDY 0,0900 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu TELUS (T) - Parts de FNB TY 0,1000 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Actions à revenu AMD (AMD) Purpose – série FNB YAMD 0,5000 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Amazon (AMZN) Purpose – parts de FNB YAMZ 0,4500 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Broadcom (AVGO) Purpose – série FNB YAVG 0,4500 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Coinbase (COIN) Purpose – série FNB YCON 0,5000 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Costco (COST) Purpose – série FNB YCST 0,2000 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Alphabet (GOOGL) Purpose – parts de FNB YGOG 0,5000 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Tech Innovators Purpose – série FNB YMAG 0,3000 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Actions à revenu META (META) Purpose – série FNB YMET 0,3500 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Netflix (NFLX) Purpose Actions – série FNB YNET 0,3000 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Actions à revenu NVIDIA (NVDA) Purpose – parts de FNB YNVD 0,7500 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Palantir (PLTR) Purpose – série FNB YPLT 0,6000 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Tesla (TSLA) Purpose – parts de FNB YTSL 0,6000 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel FNB Actions à revenu UnitedHealth Group (UNH) Purpose – série FNB YUNH 0,1500 $ 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds à capital fixe Symbole

boursier Distribution

par action/part Date

d’enregistrement Date de

paiement Fréquence des

distributions Big Banc Split Corp. – catégorie A BNK 0,1200 $¹ 30 janvier 2026 13 février 2026 Mensuel Big Banc Split Corp. – catégorie A BNK.PR.A 0,0700 $¹ 30 janvier 2026 13 février 2026 Mensuel



Distributions estimatives de janvier 2026 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose

Les taux de distribution de janvier 2026 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés comme suit :

Nom du fonds Symbole

boursier Distribution

estimative

par part Date

d’enregistrement Date de

paiement Fréquence des

distributions Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB MNU.U 0,2887 $ US 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds de gestion de trésorerie Purpose – parts de FNB MNY 0,1896 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose – parts de FNB PSA 0,0811 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB PSU.U 0,2694 $ US 28 janvier 2026 3 février 2026 Mensuel



Purpose prévoit de publier un communiqué de presse vers le 27 janvier, 2026, dans lequel sera indiqué le taux de distribution définitif du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera le 28 janvier, 2026.

(1) Le dividende est désigné comme un dividende canadien « déterminé » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire. (2) Les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise du Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en dollars canadiens, mais la distribution au titre de l’option d’achat en dollars américains (RPU.U) sera effectuée en dollars américains. La conversion en dollars américains sera effectuée au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date ex-distribution.

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose Investments est une société de gestion d’actifs comptant plus de 31 milliards de dollars sous gestion. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatif gérés. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

