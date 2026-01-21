Verkkokauppa.com Oyj vahvistaa johtoryhmäänsä ja nimittää Juha Valtosen kaupalliseksi johtajaksi

Verkkokauppa.com Oyj

PÖRSSITIEDOTE

21.1.2026 klo 14.00 EET

Verkkokauppa.com Oyj on nimittänyt Juha Valtosen (eMBA) yhtiön kaupalliseksi johtajaksi (Chief Commercial Officer, CCO) ja johtoryhmän jäseneksi. Valtonen aloittaa tehtävässään viimeistään lokakuussa 2026 ja raportoi toimitusjohtaja Panu Porkalle. Valtonen korvaa nykyisen kaupallisen johtajan Tatu Kalevan, joka jättää yhtiön aiemmin ilmoitetun mukaisesti toukokuun 2026 aikana.

Valtosella on yli 20 vuoden kokemus kaupallisista johtotehtävistä vähittäiskaupassa Pohjoismaissa. Hänellä on syvällinen osaaminen valikoimanhallinnasta, globaalista hankinnasta, hinnoittelusta sekä omien tuotemerkkien kehittämisestä.

Valtonen siirtyy Verkkokauppa.comille Tokmannilta, jossa hän toimii hankinta- ja ostojohtajana ja on toiminut konsernin johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2020 lähtien. Tässä roolissa hän on vastannut hankinnasta, hinnoittelusta ja omien tuotemerkkien kehittämisestä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa sekä johtanut yli 140 hengen organisaatiota. Hänellä on ollut myös vastuu yhtiön Shanghain hankintayksikössä.

Ennen Tokmannia Valtonen työskenteli yli kymmenen vuotta S‑ryhmässä (SOK) useissa vaativissa tehtävissä käyttötavaroiden, päivittäistavaroiden ja juomien parissa, muun muassa ryhmäpäällikkönä ja ostojohtajana.

Valtonen on suorittanut Executive MBA ‑tutkinnon Aalto‑yliopistossa. Hänen laaja taustansa yhdistää strategisen kaupallisen näkemyksen ja vahvan käytännön johtamiskokemuksen valikoimanhallinnasta, hankinnasta ja omien tuotemerkkien kehittämisestä, minkä ansiosta hän sopii erinomaisesti vahvistamaan Verkkokauppa.comin kaupallista tekemistä ja tukemaan yhtiön strategisia tavoitteita.

Toimitusjohtaja Panu Porkka:

“Juhalla on vahva osaaminen valikoiman, hinnoittelun ja omien tuotemerkkien kehittämisestä sekä laaja kokemus kansainvälisestä hankinnasta. Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme toivottaa hänet tervetulleeksi Verkkokauppa.comille.”

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

panu.porkka@verkkokauppa.com

Elisa Forsman, sijoittajasuhdejohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

elisa.forsman@verkkokauppa.com

puh. 044 206 6094

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 2 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.