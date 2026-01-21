MTY augmente son dividende trimestriel de 12 %

MONTRÉAL, 21 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe d'Alimentation MTY Inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), franchiseur et opérateur de multiples concepts de restaurants à travers le monde, annonce aujourd’hui une augmentation de son dividende trimestriel, qui passera de 33,0 ¢ par action à 37,0 ¢ par action, une croissance de 12 %. Le dividende de 37,0 ¢ sera payable le 13 février 2026 aux actionnaires dûment inscrits aux registres de la Société à la fin de la journée ouvrable le 3 février 2026.

Éric Lefebvre, Président Directeur Général de MTY, a déclaré : « Cette augmentation de 12 % du dividende souligne la confiance du conseil d'administration dans la capacité de MTY à générer des flux de trésorerie durables et à créer de la valeur à long terme. Cela démontre notre approche rigoureuse en terme d'allocation du capital, qui consiste à redistribuer des liquidités aux actionnaires tout en conservant la flexibilité nécessaire pour investir dans la croissance. L'augmentation de 12 % représente la treizième augmentation depuis la déclaration de notre premier dividende de 4,5 ¢ par trimestre en novembre 2010.» ».

Informations prospectives

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations de nature “prospective” comportant des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs pouvant affecter de façon matérielle les résultats réels, les performances ou les accomplissements de la Société ou les résultats de l’industrie comparativement à tous résultats, performances ou accomplissements découlant expressément ou implicitement des informations de nature prospective. Lorsqu’ils sont employés dans ce communiqué de presse, les informations peuvent inclure des termes tels que « anticiper », « estimer », « peut », « fera », « s’attend à », « prévoit que », « croire » ou « projeter » et autre terminologie. Ces informations reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et le rendement d’opération et ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Sauf si requis par la loi, nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances nouvelles. Des informations supplémentaires sont disponibles dans le rapport de gestion de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.com.

Au nom du Conseil d’administration du Groupe d’Alimentation MTY Inc.

Éric Lefebvre, Président Directeur Général

Pour toutes informations additionnelles, veuillez communiquer avec Eric Lefebvre, Président Directeur Général, au 514-336-8885, par courriel au ir@mtygroup.com, ou visitez notre site web www.mtygroup.com ou le site de SEDAR+ au www.sedarplus.com sous le nom de la Société.