IBA SA – NOTIFICATION TRANSPARENCE

(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)
Louvain-la-Neuve, Belgique, le 21 janvier 2026, 18:00
Résumé de la notification
IBA (Ion Beam Applications SA), le leader mondial des technologies d’accélération de particules, annonce devoir effectuer une notification en matière de transparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (« loi transparence »), à la suite d’une notification reçue le 13 janvier 2026.
Dans sa notification, Vallgesa Limited a indiqué qu’à la suite d’une acquisition ou d’une cession de titres ou de droits de vote, Vallcara Limited, entreprise contrôlée par Vallgesa Limited, a franchi à la hausse le seuil de 5 % le 28/11/2025.
Contenu de la notification reçue
- Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote
- Notification par : Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
- Personne(s) tenue(s) à la notification :
|Name
|Address (for legal entities)
|Vallcara Limited (owned 100% by Vallgesa Limited)
|T6-F09 Tigne Point Sliema TP01, Malta
|Vallgesa Limited
|T6-F09 Tigne Point Sliema TP01, Malta
- Date du dépassement du seuil : 28/11/2025
- Seuil franchi (en %) : 5%
- Dénominateur : 40.514.619
- Détails de la notification : (extrait du formulaire de notification reçu)
|A) Voting rights
|Previous notification
|After the transaction
|# of voting rights
|# of voting rights
|% of voting rights
|Holders of voting rights
|Linked to securities
|Not linked
to the securities
|Linked to securities
|Not linked to the securities
|Vallgesa Limited
|0
|0
|0
|0,00%
|0,00%
|Vallcara Limited 100% owned by
Vallgesa Limited
|1,621,565
|2,040,541
|0
|5.04%
|0,00%
|Subtotal
|1,621,565
|2,040,541
|0
|5.04%
|0,00%
|TOTAL
|2,040,541
|0
|5.04%
|0,00%
|B) Equivalent financial instruments
|After the transaction
|Holders of equivalent financial instruments
|Type of financial instrument
|Expiration date
|Exercise period or date
|# of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised
|% of voting rights
|Settlement
|TOTAL
|0
|0.00%
|
TOTAL (A & B)
|
# of voting rights
|
% of voting rights
|2,040,541
|5.04%
- Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue
Vallcara Limited est détenue à 100 % par Vallgesa Limited. Vallgesa Limited n’est pas une entité contrôlée.
- Informations complémentaires
Vallcara Limited a atteint le seuil de notification de 5 % à la suite de l’acquisition d’actions.
À propos d’IBA
IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.
La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com
