IBA SA – NOTIFICATION TRANSPARENCE

(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 21 janvier 2026, 18:00

Résumé de la notification

IBA (Ion Beam Applications SA), le leader mondial des technologies d’accélération de particules, annonce devoir effectuer une notification en matière de transparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (« loi transparence »), à la suite d’une notification reçue le 13 janvier 2026.

Dans sa notification, Vallgesa Limited a indiqué qu’à la suite d’une acquisition ou d’une cession de titres ou de droits de vote, Vallcara Limited, entreprise contrôlée par Vallgesa Limited, a franchi à la hausse le seuil de 5 % le 28/11/2025.

Contenu de la notification reçue

Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote

Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote Notification par : Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personne(s) tenue(s) à la notification :

Name Address (for legal entities) Vallcara Limited (owned 100% by Vallgesa Limited) T6-F09 Tigne Point Sliema TP01, Malta Vallgesa Limited T6-F09 Tigne Point Sliema TP01, Malta

Date du dépassement du seuil : 28/11/2025

28/11/2025 Seuil franchi (en %) : 5%

5% Dénominateur : 40.514.619

40.514.619 Détails de la notification : (extrait du formulaire de notification reçu)

A) Voting rights Previous notification After the transaction # of voting rights # of voting rights % of voting rights Holders of voting rights Linked to securities Not linked

to the securities Linked to securities Not linked to the securities Vallgesa Limited 0 0 0 0,00% 0,00% Vallcara Limited 100% owned by



Vallgesa Limited 1,621,565 2,040,541 0 5.04% 0,00% Subtotal 1,621,565 2,040,541 0 5.04% 0,00% TOTAL 2,040,541 0 5.04% 0,00%





B) Equivalent financial instruments After the transaction Holders of equivalent financial instruments Type of financial instrument Expiration date Exercise period or date # of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised % of voting rights Settlement TOTAL 0 0.00%









TOTAL (A & B)



# of voting rights



% of voting rights 2,040,541 5.04%

Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue

Vallcara Limited est détenue à 100 % par Vallgesa Limited. Vallgesa Limited n’est pas une entité contrôlée.

Informations complémentaires

Vallcara Limited a atteint le seuil de notification de 5 % à la suite de l’acquisition d’actions.





À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Elena De Landy

Paralegal: Corporate Affairs and Insurance

legal@iba-group.com

