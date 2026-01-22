Telenor selger seg ut av Thailand

(Fornebu, 22. januar 2026) Etter 25 vellykkede år i Thailand har Telenor inngått avtale om å selge sin eierandel i True Corporation til en samlet verdi på rundt 39 milliarder kroner.

Telenor Group har inngått avtale med Arise Digital Technology Company Limited, et selskap eid av Suphachai Chearavanont, om salg av 24,95 prosent av aksjene i True til THB 11,70 per aksje. I tillegg har selskapene en opsjon for salg av de resterende 5,35 prosentene to år etter gjennomføring av det første salget, til det høyeste alternativet av THB 11,70 per aksje eller markedspris før utøvelse av opsjonen.

- Vi er glade for avtalen om å selge vår eierandel i True, og etter 25 år i Thailand vil jeg takke Trues ansatte og kunder for en fantastisk reise. Vi er trygge på at de engasjerte medarbeiderne i True vil fortsette å vokse og lage nye og spennende tjenester for sine rundt 60 millioner kunder, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i Telenor.

God utvikling for Telenors aksjonærer

Telenor investerte i TAC i år 2000, og brukte det til å bygge opp dtac til en av Thailands ledende mobiloperatører. Gjennom 25 år har Telenor gjort mobiltelefoni rimelig og tilgjengelig for titalls millioner thailendere.

I 2023 fullførte dtac og True en vellykket sammenslåing, og dannet det nye selskapet True Corporation. Selskapet er notert på børsen i Thailand, med Telenor og C.P Group som likeverdige partnere med 30,3 prosent eierpost hver. Dette var Sørøst-Asias største telefusjon, og skapte også Thailands største telekom- og teknologiselskap.

- Før fusjonssamtalene i 2021 var vår eierpost i Thailand verdt 12 milliarder kroner. I dag er verdien omtrent 39 milliarder kroner, basert på avtalt salgspris og dagens valutakurs. Sammen med vår partner True Corporation har vi skapt en markedsleder i Thailand, og samtidig skapt verdier for aksjonærene våre, sier Schilbred Fasmer.

Transaksjonsprisen på THB 11,70 per aksje tilsvarer en økning på 36 prosent sammenlignet med sluttkursen første handelsdag for True Corporation etter fusjonen i mars 2023, og en premie på 4 prosent sammenlignet med de siste tre måneders volumvektede gjennomsnittspris.

To nedsalg i Asia

- På kapitalmarkedsdagen i november sa vi at vi lette etter strukturelle muligheter for å skape verdi i Asia. Med gjennomføringen av salget av Telenor Pakistan i desember, og avtalen om å selge våre aksjer i True, har vi tatt store steg mot å levere på dette, sier Schilbred Fasmer.

Disse nedsalgene er en del av Telenors strategi for forenkling av selskapet, slik det ble skissert på kapitalmarkedsdagen. Transaksjonene gir fokus og ressurser til Telenors fire strategiske prioriteringer frem mot 2030: Vekst gjennom å skape kundeverdi, teknologi-drevet transformasjon, kostnadsreduksjon og økt aksjonærverdi.

Telenor forventer at salget av True-aksjene vil bidra til vårt mål om å øke avkastningen på investert kapital. Transaksjonen understøtter også vår målsetning om å utvikle oss over tid til å bli leverandør av sikker telekommunikasjon med hovedtyngdepunkt i Norden.

Finansielle effekter

Vederlaget fra salget av 24,95 prosent av aksjene i True vil utgjøre 100,9 milliarder thailandske baht (omtrent 32,3 milliarder kroner etter dagens valutakurs), og provenyet fra utøvelse av opsjonen etter to år vil utgjøre 21,9 milliarder baht (omtrent 6,9 milliarder kroner etter dagens valutakurs).

Omsetningsvekst, effektivisering og kapitalallokering er de tre viktigste driverne for Telenors strategi for å skape aksjonærverdi. Kapitaldisiplin, aksjonæravkastning og en effektiv balanse er avgjørende for å levere på dette over tid. Telenor vil gi nærmere informasjon om forventet bruk av provenyet i forbindelse med resultatpresentasjonen for fjerde kvartal den 6. februar 2026.

Telenor vil bokføre en gevinst på omtrent 14,7 milliarder kroner (forutsatt dagens valutakurs) ved gjennomføring av det første salget. Rundt 1,6 milliarder kroner av gevinsten er knyttet til historiske valutakursdifferanser, tidligere ført som utvidet resultat, noe som ikke vil påvirke Telenors egenkapital. Transaksjonen er betinget av vanlige vilkår og forventes gjennomført i løpet av få måneder.

