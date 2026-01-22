Arco Vara AS tegevjuht vahetub

Arco Vara AS juhatuse liige ja tegevjuht Kristina Mustonen on esitanud avalduse juhatuse liikme ja tegevjuhi ametikohalt tagasiastumiseks omal soovil.

Arco Vara nõukogu esimehe Kert Keskpaiga sõnul on Kristina Mustonen andnud ettevõtte arengusse olulise panuse. „ Nõukogu poolt täname Kristinat panuse eest Arco Vara arengusse ja soovime edaspidiseks kõike head ning edu. Kristina juhtimisel kasvas Arco Vara arenduste maht oluliselt, omandatud sai nii Lutheri kvartal kui ka Spordi arendus. Nõukogu alustab peagi kohtumisi uue juhi kandidaatidega. Arco Vara vajab tugevat juhti, et viia edukalt ellu nii Lutheri kvartal kui ka meie muud arendused, olles seejuures kasvav ja kasumlik ettevõte,” märkis Keskpaik.

2024. aastal Arco Varaga liitunud Kristina Mustoneni sõnul on otsus tagasi astuda tehtud isiklikel põhjustel. „Järgmise kolme kuu jooksul keskendun sujuva juhtimise üleandmise ettevalmistamisele uuele juhile ning toetan tema sisseelamist ettevõtte juhtimisprotsessidesse. Koostöös finantsjuhiga viin lõpuni 2025. aasta auditeeritud majandustulemuse koostamise, mille protsessiga on juba alustatud. Samuti jätkuvad Lutheri kvartali ettevalmistustööd ning pärast kõigi vajalike sammude ettevalmistamist alustatakse ehitustöödega,“ ütles Kristina Mustonen.

Tagasiastumine toimub vastavalt juhatuse liikme lepingule ning juhatuse liikme volitused lõppevad pärast etteteatamistähtaja möödumist. Arco Vara nõukogu on alustanud vajalike toimingutega tegevjuhi kohustuste sujuva ülemineku tagamiseks.

Arco Vara kinnitab, et juhatuse liikme ja tegevjuhi vahetus ei tähenda ettevõtte strateegia muutumist. Ettevõtte plaan maksta dividende ning jätkata kasvu kogenud juhtimise all jääb kehtima.

Darja Bolšakova

Finantsjuht

Arco Vara AS

darja.bolshakova@arcovara.com