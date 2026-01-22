Veebiseminar - Liven AS 2025. aasta ja IV kvartali majandustulemuste tutvustus

Neljapäeval, 29. jaanuaril, kell 13:00 tutvustavad Liven AS-i loovjuht ja juhatuse liige Alina Kester ning finantsjuht Joonas Joost Liveni 2025. aasta ja IV kvartali majandustulemusi.

Eesti keelne veebiseminar toimub Google Meet keskkonnas. Eelnev registreerumine ei ole vajalik, kuid juhime tähelepanu, et täiendavat meeldetuletust samuti ei saadeta. Veebiseminariga palume huvilistel liituda 29. jaanuaril kell 13:00 lingil:

https://meet.google.com/kxo-vtwj-scn.

Küsimusi on võimalik esitada nii veebiseminari ajal kui ka saates need ette hiljemalt tund aega enne veebiseminari algust e-kirja teel: investor@liven.ee

Veebiseminari materjalid avaldame hiljem Liveni kodulehe investorite alamlehtedel: www.liven.ee/investor



Joonas Joost

Liven AS finantsjuht

E-post: joonas.joost@liven.ee