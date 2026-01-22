























Selskabsmeddelelse nr. 02/2026 Peberlyk 4

DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 74 37 37 37







AL Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

sydbank.dk







22. januar 2026





Ikke til offentliggørelse eller distribution, hverken direkte eller indirekte, i nogen jurisdiktion, hvor sådan offentliggørelse eller distribution ville være ulovlig

Førtidsindfrielse af to Senior Non-Preferred obligationer

AL Sydbank udnytter den kontraktuelle førtidsindfrielsesret (call option) i to udstedte obligationer med status af Senior Non-Preferred:

ISIN DK0030522305 – SEK 800 mio. – Udstedelsesdato: 9. februar 2023, Første call-dato: 9. februar 2026

– SEK 800 mio. – Udstedelsesdato: 9. februar 2023, Første call-dato: 9. februar 2026 ISIN DK0030522222 – SEK 250 mio. – Udstedelsesdato: 9. februar 2023, Første call-dato: 9. februar 2026

De to udstedelser har endeligt udløb den 9. februar 2027, men AL Sydbank har ret til at førtidsindfri obligationerne fra og med 9. februar 2026 og hvert kvartal herefter.

Obligationerne indfries den 9. februar 2026 til kurs 100 af det aggregerede nominelle beløb plus tilskrevne renter. Efter indfrielsen vil obligationerne blive afnoteret fra Nasdaq Copenhagen A/S.

Denne meddelelse udgør ikke et udbud eller en invitation fra eller på vegne af AL Sydbank A/S, eller nogen anden person, om at tegne eller købe obligationer. Medmindre andet er defineret i denne meddelelse, skal alle ord og udtryk, der er defineret i de endelige vilkår for obligationerne, have samme betydning i denne meddelelse.

Venlig hilsen

AL Sydbank A/S

Vedhæftet fil