Aspo Oyj Pörssitiedote 23.1.2026 klo 9.30

Muutos Aspon johtoryhmässä

Aspo kertoi marraskuussa 2025 jatkavansa yhtiön strategisten vaihtoehtojen arviointia, päävaihtoehtoina Aspon mahdollinen osittaisjakautuminen tai ESL Shippingin myynti. Aspon johtoryhmässä tapahtuu muutos sen seurauksena, että Telkon toimitusjohtaja Mikko Pasasen kanssa on sovittu, että hän jättää tehtävänsä.

Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson on nimitetty Telkon toimitusjohtajaksi 23.1.2026 alkaen.

”Mikko Pasasen johdolla Telko on viime vuosina kasvanut länsimarkkinoilla sekä orgaanisesti että yritysostojen myötä. Haluan kiittää Mikkoa hänen merkittävästä panoksestaan ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää tulevaan. Jatkamme lähitulevaisuudessa keskittymistä erityisesti yhteistyökumppaneidemme palveluun, Telkon sijoittajatarinan ja tuloksentekokyvyn jatkokehittämiseen sekä Telkon ja Aspon toimintojen integroinnin arviointiin. Telkolla on erinomaiset edellytykset kehittyä itsenäiseksi, kasvuhakuiseksi pörssiyhtiöksi”, sanoo Rolf Jansson, Aspon toimitusjohtaja.

Muutoksella ei ole vaikutusta Aspon taloudelliseen raportointiin.





Aspo Oyj

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi

Lisätietoja: Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com





Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot – ESL Shipping, Telko and Leipurin – mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 800 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 19 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa.

Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.