Invitasjon til Telenors resultatfremleggelse for fjerde kvartal 2025

Telenor legger frem resultater for fjerde kvartal 2025.

Når: Fredag 6. februar 2026 kl 9.00.



Presentasjonen vil holdes av finansdirektør Torbjørn Wist, under et midlertidig fravær av konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer som følge av en planlagt operasjon og en kortvarig sykemelding.

For å se webcast, uten å stille spørsmål, bruk denne linken:

https://www.telenor.com/investors/reports-and-information/quarterly/telenor-groups-results-for-the-4th-quarter-2025/

eller besøk Telenor.com/investors.

Presentasjonen vil kun være tilgjengelig via webcast.

For presse:

Presse inviteres til å delta på presentasjonen av Telenors kvartalsresultater på hovedkontoret. Presentasjonen vil være tilgjengelig via virtuell direktesending og vil bli etterfulgt av en-til-en-intervjuer fra ca. kl 10.15 på Telenor Expo, som ligger i Snarøyveien 30E, 1360 Fornebu.

For mer informasjon, vennligst send en e-post: thomas.midteide@telenor.com