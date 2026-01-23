Forventede udbytter for 2025 for Investeringsforeningen Danske Invest

|Nasdaq Copenhagen
De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter inklusive udbetalt aconto udbytte fremgår af nedenstående skema.
De endelige reviderede udbytter forventes godkendt den 3. februar 2026. Udbyttet fragår forventeligt i kursen på andelene den 4. februar 2026 og indgår forventeligt efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 6. februar 2026.
|Afdeling / Andelsklasse
|ISIN-kode
|Samlet udbytte kr. pr. andel
|Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel
|Tidligere udbetalt aconto udbytte kr. pr. andel
|Danmark Fokus, klasse DKK d
|DK0060244325
|8,90
|0,00
|0,00
|Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d
|DK0060244242
|19,00
|0,00
|0,00
|Danmark Indeks, klasse DKK d
|DK0010266238
|7,70
|0,00
|0,00
|Danmark, klasse DKK d
|DK0010252873
|10,00
|0,00
|0,00
|Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d
|DK0010078070
|1,80
|0,00
|0,80
|Danske Indeksobligationer KL
|DK0015942650
|1,20
|0,74
|0,00
|Danske Korte Obligationer, klasse DKK d
|DK0016290422
|2,60
|0,00
|0,00
|Danske Lange Obligationer, klasse DKK d
|DK0016105380
|2,40
|0,00
|1,10
|Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h
|DK0060486843
|2,00
|0,00
|0,00
|Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h
|DK0060448751
|0,00
|0,00
|0,00
|Europa 2 KL
|DK0010245901
|14,20
|0,00
|0,00
|Europa Højt Udbytte, klasse DKK d
|DK0016253651
|13,40
|0,00
|0,00
|Europa Indeks BNP, klasse DKK d
|DK0015737563
|34,30
|0,00
|0,00
|Europa Indeks, klasse DKK d
|DK0010266311
|5,10
|0,00
|0,00
|Europa Small Cap, klasse DKK d
|DK0060046019
|5,60
|0,00
|0,00
|Europa, klasse DKK d
|DK0010252956
|13,40
|0,00
|0,00
|Fjernøsten Indeks, klasse DKK d
|DK0010207141
|8,30
|0,00
|0,00
|Fonde, klasse DKK d
|DK0015989610
|1,70
|0,00
|1,00
|Global Indeks, klasse DKK d
|DK0010263052
|5,00
|0,00
|0,00
|Global Sustainable Future 2 KL
|DK0010270503
|0,40
|0,00
|0,00
|Global Sustainable Future, klasse DKK d
|DK0010264530
|3,10
|0,00
|0,00
|Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h
|DK0060448918
|11,10
|0,00
|0,00
|Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h
|DK0060187771
|0,00
|0,00
|0,00
|Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h
|DK0060550523
|4,50
|0,00
|0,00
|Globale Obligationsmarkeder KL
|DK0016255193
|0,00
|0,00
|0,00
|Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h
|DK0016075294
|0,00
|0,00
|0,00
|Japan, klasse DKK d
|DK0015971675
|15,20
|0,00
|0,00
|Mix Obligationer
|DK0060430627
|1,30
|0,00
|0,00
|Nye Markeder 2, klasse DKK d
|DK0060080380
|2,20
|0,00
|0,00
|Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d
|DK0060073252
|0,00
|0,00
|0,00
|Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h
|DK0016209323
|0,00
|0,00
|0,00
|Nye Markeder, klasse DKK d
|DK0015710602
|3,30
|0,00
|0,00
|USA Indeks, klasse DKK d
|DK0010257757
|2,80
|0,00
|0,00
