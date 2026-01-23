Forventede udbytter for 2025 for Investeringsforeningen Danske Invest

 Source: Danske Invest Select

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K







Bernstorffsgade 40
1577 København V
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www,danskeinvest.dk

De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter inklusive udbetalt aconto udbytte fremgår af nedenstående skema.

De endelige reviderede udbytter forventes godkendt den 3. februar 2026. Udbyttet fragår forventeligt i kursen på andelene den 4. februar 2026 og indgår forventeligt efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 6. februar 2026.

Afdeling / AndelsklasseISIN-kodeSamlet udbytte kr. pr. andelHeraf skattefrit udbytte kr. pr. andelTidligere udbetalt aconto udbytte kr. pr. andel
Danmark Fokus, klasse DKK dDK00602443258,900,000,00
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK dDK006024424219,000,000,00
Danmark Indeks, klasse DKK dDK00102662387,700,000,00
Danmark, klasse DKK dDK001025287310,000,000,00
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDK00100780701,800,000,80
Danske Indeksobligationer KLDK00159426501,200,740,00
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDK00162904222,600,000,00
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDK00161053802,400,001,10
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDK00604868432,000,000,00
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDK00604487510,000,000,00
Europa 2 KLDK001024590114,200,000,00
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDK001625365113,400,000,00
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDK001573756334,300,000,00
Europa Indeks, klasse DKK dDK00102663115,100,000,00
Europa Small Cap, klasse DKK dDK00600460195,600,000,00
Europa, klasse DKK dDK001025295613,400,000,00
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDK00102071418,300,000,00
Fonde, klasse DKK dDK00159896101,700,001,00
Global Indeks, klasse DKK dDK00102630525,000,000,00
Global Sustainable Future 2 KLDK00102705030,400,000,00
Global Sustainable Future, klasse DKK dDK00102645303,100,000,00
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDK006044891811,100,000,00
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDK00601877710,000,000,00
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDK00605505234,500,000,00
Globale Obligationsmarkeder KLDK00162551930,000,000,00
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDK00160752940,000,000,00
Japan, klasse DKK dDK001597167515,200,000,00
Mix ObligationerDK00604306271,300,000,00
Nye Markeder 2, klasse DKK dDK00600803802,200,000,00
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDK00600732520,000,000,00
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDK00162093230,000,000,00
Nye Markeder, klasse DKK dDK00157106023,300,000,00
USA Indeks, klasse DKK dDK00102577572,800,000,00

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


