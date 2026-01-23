Forventede udbytter for 2025 for Investeringsforeningen Danske Invest Select

 | Source: Danske Invest Select Danske Invest Select

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K







Bernstorffsgade 40
1577 København V
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www,danskeinvest.dk

De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter inklusive udbetalt aconto udbytte fremgår af nedenstående skema.

De endelige reviderede udbytter forventes godkendt den 3. februar 2026. Udbyttet fragår forventeligt i kursen på andelene den 4. februar 2026 og indgår forventeligt efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 6. februar 2026.

Afdeling / AndelsklasseISIN-kodeSamlet udbytte kr. pr. andelHeraf skattefrit udbytte kr. pr. andelTidligere udbetalt aconto udbytte kr. pr. andel
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK dDK00163039360,000,000,00
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDK00602444086,000,000,00
Kommuner 4DK00162056852,100,001,10

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


Recommended Reading