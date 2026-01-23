Forventede udbytter for 2025 for Investeringsforeningen Danske Invest Select

|Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K
Bernstorffsgade 40
1577 København V
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www,danskeinvest.dk
De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter inklusive udbetalt aconto udbytte fremgår af nedenstående skema.
De endelige reviderede udbytter forventes godkendt den 3. februar 2026. Udbyttet fragår forventeligt i kursen på andelene den 4. februar 2026 og indgår forventeligt efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 6. februar 2026.
|Afdeling / Andelsklasse
|ISIN-kode
|Samlet udbytte kr. pr. andel
|Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel
|Tidligere udbetalt aconto udbytte kr. pr. andel
|Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d
|DK0016303936
|0,00
|0,00
|0,00
|Global Sustainable Future 3, klasse DKK d
|DK0060244408
|6,00
|0,00
|0,00
|Kommuner 4
|DK0016205685
|2,10
|0,00
|1,10
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products