LHV Groupi oma aktsiate omandamise tehingud

AS LHV Group annab teada, et on perioodil 16.-22.01.2026 omandanud Nasdaq Tallinna börsil oma aktsiaid alljärgnevalt:

Kuupäev Koondmaht (tk) Kaalutud keskmine päevahind (EUR) 16.01.2026 5 822 3,569981106 19.01.2026 22 800 3,5575 20.01.2026 17 100 3,54 21.01.2026 13 409 3,531376314



LHV Group omandab oma aktsiaid ettevõtte aktsionäride 26. märtsi 2025 üldkoosoleku otsuse alusel ning nõukogu poolt otsustatud tingimustel. Tehingute täitmise volitatud agendiks on AS LHV Pank. Omandamiste koondandmed avalikustatakse hiljemalt seitsmendal tehingupäevale järgneval kauplemispäeval ning tehakse kättesaadavaks Finantsinspektsioonile, Nasdaq Tallinna börsisüsteemi kaudu ja LHV Groupi investorlehel.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1 100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab novembri lõpu seisuga 489 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 106 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 230 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele, laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning jaepanganduse teenuseid.



Investorsuhted

Sten Hans Jakobsoo

Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht

E-post: stenhans.jakobsoo@lhv.ee

Kommunikatsioon

Paul Pihlak

Kommunikatsioonijuht

E-post: paul.pihlak@lhv.ee