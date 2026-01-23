Inversor Off-Grid Kayis de 16KW da Ktech com iHEMS: Sob Medida Para Demandas na América Latina

WUXI, China, Jan. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diante da crescente adoção da energia solar fora da rede em toda a América Latina, impulsionada pelas iniciativas de eletrificação rural lideradas pelo governo, interrupções frequentes da rede que perturbam a vida diária e a expansão constante de projetos solares comerciais de pequena escala na agricultura, oficinas locais e empresas familiares - a demanda por soluções de energia de alta potência, inteligentes e duráveis está cada vez maior. A Ktech atende diretamente essa necessidade premente com seu inversor off-grid Kayis de 16KW integrado ao iHEMS (Intelligent Home Energy Management System - Sistema de Gerenciamento de Energia de Casa Inteligente), habilmente projetado para fornecer energia inteligente e eficiente que se adapta perfeitamente às diversas necessidades de energia.

O modelo principal da Kayis tem uma impressionante potência máxima de unidade única de 16KW, juntamente com uma saída contínua robusta, alimentando sem esforço motores pesados, compressores industriais, conjuntos completos de eletrodomésticos e pequenas instalações comerciais. Ele também tem uma eficiência de conversão ultra alta, atingindo até 98%, minimizando a perda de energia durante o processo de conversão e maximizando a utilização da energia solar. Além disso, o design compacto e leve do inversor Kayis facilita o transporte e a instalação, reduzindo os custos de mão de obra e logística para instaladores e usuários finais.

No centro do sistema, o iHEMS revoluciona o gerenciamento de energia do inversor Kayis de 16KW. O rastreamento MPPT adaptativo maximiza a coleta solar mesmo em condições variáveis de luz solar comuns à região, a priorização de carga dinâmica protege de forma inteligente dispositivos essenciais durante períodos de bateria fraca, e a compatibilidade perfeita com baterias de chumbo-ácido e de íons de lítio oferece flexibilidade excepcional para diversas necessidades do usuário, desde famílias pequenas até empresas agrícolas de médio porte.

O sistema Kayis de 16KW também é compatível com monitoramento e controle em tempo real por meio de uma interface intuitiva de 4,3 polegadas, viabilizando que os usuários rastreiem o fluxo de energia, verifiquem o status da bateria e ajustem as configurações remotamente. Os recursos de segurança aprimorados do inversor Kayis incluem AFCI compatível com UL 1699B e Desligamento Rápido alinhado com NEC 690.12, abordando especificamente os riscos da fiação nas redes elétricas de idades variadas da América Latina com infraestrutura de fiação desatualizada e inconsistente.

Além disso, o inversor Kayis de 16KW está equipado com proteção contra sobrecarga e curto-circuito, garantindo a segurança do equipamento e dos usuários em vários cenários operacionais. Apoiado por uma garantia abrangente de 10 anos que cobre reparos e substituições, o inversor Kayis de 16KW a preocupação com manutenção a longo prazo.

O inversor Kayis de 16KW com iHEMS combina alto desempenho, eficiência inteligente e durabilidade robusta - surgindo como uma das principais opções para instaladores que buscam soluções de energia confiáveis e de longo prazo.

Ktech Energy Co., Ltd

Email: info@ktechsolar.com

Contato: Qiran Wang

Website:

www.ktechsolar.com

www.ktechsolar.com/es/

www.ktechsolar.com/pt/

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f55d47b-92b5-43f3-8150-0aec9ff51c87