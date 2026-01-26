|9. Information in relation to the person subject to the notification obligation
|
|2. Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entities (please add additional rows as necessary)
|
|Ultimate controlling person
|Name of controlled undertaking
|% of voting rights if it equals or is higher than the notifiable threshold
|% of voting rights through financial instruments if it equals or is higher than the notifiable threshold
|Total of both if it equals or is higher than the notifiable threshold
|BlackRock, Inc. (Chain 1)
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 1)
|BlackRock Finance, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 1)
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 1)
|BlackRock Financial Management, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 1)
|BlackRock International Holdings, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 1)
|BR Jersey International Holdings L.P.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 1)
|BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 1)
|BlackRock HK Holdco Limited
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 1)
|BlackRock Lux Finco S.a.r.l.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 1)
|BlackRock Japan Holdings GK
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 1)
|BlackRock Japan Co., Ltd.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 2)
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 2)
|BlackRock Finance, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 2)
|Trident Merger, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 2)
|BlackRock Investment Management, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 3)
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 3)
|BlackRock Finance, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 3)
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 3)
|BlackRock Financial Management, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 3)
|BlackRock International Holdings, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 3)
|BR Jersey International Holdings L.P.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 3)
|BlackRock Holdco 3, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 3)
|BlackRock Cayman 1 LP
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 3)
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 3)
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 3)
|BlackRock Group Limited
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 3)
|BlackRock Investment Management (UK) Limited
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 4)
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 4)
|BlackRock Finance, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 4)
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 4)
|BlackRock Financial Management, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 4)
|BlackRock International Holdings, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 4)
|BR Jersey International Holdings L.P.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 4)
|BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 4)
|BlackRock Investment Management (Australia) Limited
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 5)
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 5)
|BlackRock Finance, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 5)
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 5)
|BlackRock Financial Management, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 5)
|BlackRock Holdco 4, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 5)
|BlackRock Holdco 6, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 5)
|BlackRock Delaware Holdings Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 5)
|BlackRock Institutional Trust Company, National Association
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 6)
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 6)
|BlackRock Finance, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 6)
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 6)
|BlackRock Financial Management, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 6)
|BlackRock Holdco 4, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 6)
|BlackRock Holdco 6, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 6)
|BlackRock Delaware Holdings Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 6)
|BlackRock Fund Advisors
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 7)
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 7)
|BlackRock Finance, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 7)
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 7)
|BlackRock Financial Management, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 8)
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 8)
|BlackRock Finance, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 8)
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 8)
|BlackRock Financial Management, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 8)
|BlackRock International Holdings, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 8)
|BlackRock Canada Holdings ULC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 8)
|BlackRock Asset Management Canada Limited
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 9)
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 9)
|BlackRock Finance, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 9)
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 9)
|BlackRock Financial Management, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 9)
|BlackRock Capital Holdings, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 9)
|BlackRock Advisors, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 10)
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 10)
|BlackRock Finance, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 10)
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 10)
|BlackRock Financial Management, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 10)
|BlackRock International Holdings, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 10)
|BR Jersey International Holdings L.P.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 10)
|BlackRock Holdco 3, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 10)
|BlackRock Cayman 1 LP
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 10)
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 10)
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 10)
|BlackRock Group Limited
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 10)
|BlackRock Advisors (UK) Limited
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 11)
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 11)
|BlackRock Finance, Inc.
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 11)
|Trident Merger, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 11)
|BlackRock Investment Management, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 11)
|Amethyst Intermediate, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 11)
|Aperio Holdings, LLC
|
|
|
|BlackRock, Inc. (Chain 11)
|Aperio Group, LLC
|
|
|