Aktietilbagekøbsprogram - uge 4

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter

Dato        26. januar 2026

Aktietilbagekøbsprogram - uge 4

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 668.277 1.435,25 959.142.594
19. januar 20263.0001.542,874.628.610
20. januar 20262.6001.544,544.015.804
21. januar 20262.6001.571,804.086.680
22. januar 20262.3001.632,603.754.980
23. januar 20262.4001.618,183.883.632
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 681.177 1.437,97 979.512.300
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025		414.2001.207,12499.988.706
I alt tilbagekøbt 1.095.377 1.350,68 1.479.501.006

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 1.095.377 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 4,31 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
121526XCSE20260119 9:00:04.775000
2001525XCSE20260119 9:00:39.390061
231538XCSE20260119 9:01:42.804000
121536XCSE20260119 9:02:22.288000
2001536XCSE20260119 9:03:22.680258
121536XCSE20260119 9:03:22.681000
2001536XCSE20260119 9:04:31.453872
241544XCSE20260119 9:12:42.512000
121545XCSE20260119 9:14:36.037000
121545XCSE20260119 9:14:36.037000
81547XCSE20260119 9:16:16.091000
121547XCSE20260119 9:16:16.091000
31547XCSE20260119 9:17:53.869000
91547XCSE20260119 9:17:53.869000
21549XCSE20260119 9:20:19.257000
121549XCSE20260119 9:22:29.102000
161552XCSE20260119 9:24:02.868000
71552XCSE20260119 9:24:02.868000
121551XCSE20260119 9:29:26.510000
181553XCSE20260119 9:29:37.866000
61553XCSE20260119 9:29:37.866000
131552XCSE20260119 9:30:53.820000
121552XCSE20260119 9:32:12.764000
21552XCSE20260119 9:32:12.764000
121549XCSE20260119 9:33:22.228000
121552XCSE20260119 9:33:28.076000
121551XCSE20260119 9:39:00.376000
121550XCSE20260119 9:39:18.766000
81551XCSE20260119 9:44:59.257000
121552XCSE20260119 9:48:18.195000
121551XCSE20260119 9:54:58.535000
121549XCSE20260119 9:56:04.811000
121549XCSE20260119 9:57:57.916000
121549XCSE20260119 9:57:57.916000
251547XCSE20260119 10:01:04.092000
121546XCSE20260119 10:03:24.240000
791546XCSE20260119 10:08:47.399000
121547XCSE20260119 10:13:32.017000
361545XCSE20260119 10:20:36.616000
121545XCSE20260119 10:20:36.616000
121543XCSE20260119 10:20:37.397000
121543XCSE20260119 10:24:04.485000
121541XCSE20260119 10:25:49.095000
121542XCSE20260119 10:31:40.024000
121541XCSE20260119 10:36:14.179000
71541XCSE20260119 10:36:14.179000
31540XCSE20260119 10:38:21.618794
121540XCSE20260119 10:40:57.938000
111540XCSE20260119 10:40:57.938000
1971540XCSE20260119 10:40:57.938314
121538XCSE20260119 10:42:01.319000
121538XCSE20260119 10:44:33.198000
121538XCSE20260119 10:48:09.937000
51537XCSE20260119 10:58:40.660000
81537XCSE20260119 11:01:54.451000
51537XCSE20260119 11:01:54.451000
31542XCSE20260119 11:13:51.719000
11542XCSE20260119 11:18:58.116000
121542XCSE20260119 11:24:06.191000
111542XCSE20260119 11:24:06.191000
231543XCSE20260119 11:34:11.624000
121542XCSE20260119 11:34:30.641000
121540XCSE20260119 11:42:29.097000
121540XCSE20260119 11:42:29.097000
121543XCSE20260119 11:43:42.174000
91543XCSE20260119 11:43:42.191000
61543XCSE20260119 11:44:03.201000
121542XCSE20260119 11:46:44.861000
121542XCSE20260119 11:51:41.739000
121542XCSE20260119 11:55:47.736000
121540XCSE20260119 12:00:36.936000
181541XCSE20260119 12:03:39.065000
11541XCSE20260119 12:03:39.065000
101541XCSE20260119 12:03:39.065000
21541XCSE20260119 12:03:39.065000
251540XCSE20260119 12:15:32.740000
161540XCSE20260119 12:15:32.756000
121541XCSE20260119 12:24:45.783000
121540XCSE20260119 12:25:57.125000
131545XCSE20260119 12:28:18.447000
171541XCSE20260119 12:28:18.451000
121544XCSE20260119 12:31:29.740000
471542XCSE20260119 12:35:03.070000
121541XCSE20260119 12:41:03.758000
191545XCSE20260119 13:02:50.530000
481546XCSE20260119 13:02:51.538000
351545XCSE20260119 13:04:20.518000
121545XCSE20260119 13:08:59.148000
11546XCSE20260119 13:24:36.301000
111546XCSE20260119 13:24:36.301000
61547XCSE20260119 13:32:48.632000
61547XCSE20260119 13:32:48.632000
121546XCSE20260119 13:38:17.424000
121546XCSE20260119 13:38:17.424000
11546XCSE20260119 13:40:26.738000
241547XCSE20260119 13:52:19.582000
241546XCSE20260119 13:53:20.025000
121545XCSE20260119 13:59:30.311000
121544XCSE20260119 14:05:50.141000
31544XCSE20260119 14:05:50.141000
231545XCSE20260119 14:30:23.415000
121545XCSE20260119 14:30:23.415000
51544XCSE20260119 14:30:28.085000
231545XCSE20260119 14:32:34.701000
241543XCSE20260119 14:33:13.754000
121545XCSE20260119 14:55:03.019000
461549XCSE20260119 15:34:51.046000
111549XCSE20260119 15:35:34.943000
341548XCSE20260119 15:36:02.219000
41548XCSE20260119 15:39:58.207000
111549XCSE20260119 15:55:12.710000
11549XCSE20260119 15:55:12.713000
31549XCSE20260119 15:58:10.712000
11549XCSE20260119 15:58:10.731000
71549XCSE20260119 15:58:10.751000
11549XCSE20260119 15:58:10.751000
111549XCSE20260119 15:58:10.766000
31549XCSE20260119 15:58:10.766000
91549XCSE20260119 15:58:10.766000
41547XCSE20260119 15:59:31.818000
201547XCSE20260119 15:59:34.779000
231548XCSE20260119 16:06:55.821000
501548XCSE20260119 16:06:55.839000
111548XCSE20260119 16:06:55.839000
241547XCSE20260119 16:08:59.367000
231546XCSE20260119 16:10:00.206000
121547XCSE20260119 16:15:01.639000
121547XCSE20260119 16:16:14.426000
11547XCSE20260119 16:17:53.052000
51547XCSE20260119 16:20:02.751000
121547XCSE20260119 16:20:21.082000
121547XCSE20260119 16:20:30.253000
91547XCSE20260119 16:22:54.338000
501547XCSE20260119 16:33:47.651889
41547XCSE20260119 16:33:47.651889
11549XCSE20260119 16:44:44.494371
71549XCSE20260119 16:44:44.533414
41549XCSE20260119 16:44:44.533456
151549XCSE20260119 16:45:00.306009
41549XCSE20260119 16:45:00.306033
191549XCSE20260119 16:45:00.306058
251549XCSE20260119 16:45:00.306070
11550XCSE20260119 16:50:09.737035
11550XCSE20260119 16:50:22.401321
11550XCSE20260119 16:50:37.401323
11550XCSE20260119 16:50:52.401327
461550XCSE20260119 16:51:17.721054
501550XCSE20260119 16:51:17.721149
501550XCSE20260119 16:51:17.721208
481550XCSE20260119 16:51:17.722613
21550XCSE20260119 16:51:18.396874
171550XCSE20260119 16:51:18.396874
501550XCSE20260119 16:51:25.508448
501550XCSE20260119 16:51:25.508499
241550XCSE20260119 16:51:25.526042
111543XCSE20260120 9:01:16.184000
111543XCSE20260120 9:01:16.184000
251543XCSE20260120 9:08:27.024000
251541XCSE20260120 9:10:00.067000
561540XCSE20260120 9:11:02.404000
221540XCSE20260120 9:11:02.404000
111540XCSE20260120 9:11:02.404000
121541XCSE20260120 9:12:03.814000
121537XCSE20260120 9:12:50.515000
91541XCSE20260120 9:22:32.647000
31541XCSE20260120 9:22:32.647000
121542XCSE20260120 9:26:04.536000
131542XCSE20260120 9:26:16.077000
121541XCSE20260120 9:27:48.645000
111540XCSE20260120 9:30:01.161000
11540XCSE20260120 9:30:01.161000
121539XCSE20260120 9:30:06.192000
121538XCSE20260120 9:31:53.191000
121536XCSE20260120 9:36:35.927000
121534XCSE20260120 9:40:53.086000
111534XCSE20260120 9:40:53.086000
231533XCSE20260120 9:42:46.885000
351537XCSE20260120 9:53:54.388000
51538XCSE20260120 9:57:35.369000
161538XCSE20260120 9:57:37.447000
341538XCSE20260120 9:57:44.829000
91538XCSE20260120 9:58:23.891000
101538XCSE20260120 9:58:23.891000
121538XCSE20260120 10:00:31.660000
121537XCSE20260120 10:04:40.868000
121536XCSE20260120 10:05:03.173000
901536XCSE20260120 10:07:12.189000
231536XCSE20260120 10:10:08.571000
111536XCSE20260120 10:10:08.571000
121538XCSE20260120 10:14:03.598000
121537XCSE20260120 10:14:18.626000
121536XCSE20260120 10:14:45.692000
121535XCSE20260120 10:17:36.651000
121535XCSE20260120 10:17:36.651000
231535XCSE20260120 10:26:37.767000
11535XCSE20260120 10:30:28.646000
11535XCSE20260120 10:32:04.174000
111535XCSE20260120 10:32:04.174000
121533XCSE20260120 10:32:12.587000
241536XCSE20260120 10:45:41.086000
231535XCSE20260120 10:45:41.103000
41533XCSE20260120 10:48:00.879000
81533XCSE20260120 10:48:43.232000
41533XCSE20260120 10:48:43.232000
121534XCSE20260120 10:53:38.198000
371535XCSE20260120 11:09:25.417000
171533XCSE20260120 11:09:33.471000
181533XCSE20260120 11:11:24.124000
61533XCSE20260120 11:11:24.124000
231535XCSE20260120 11:16:27.990000
131535XCSE20260120 11:17:57.076000
121535XCSE20260120 11:17:57.319000
121536XCSE20260120 11:21:35.608000
121535XCSE20260120 11:22:03.724000
121536XCSE20260120 11:33:11.176000
61535XCSE20260120 11:33:46.251000
121535XCSE20260120 11:37:30.361000
121535XCSE20260120 11:37:30.362000
121534XCSE20260120 11:48:25.302000
121532XCSE20260120 11:55:08.980000
131532XCSE20260120 11:58:54.645000
81530XCSE20260120 11:58:55.842000
161533XCSE20260120 12:08:20.407000
41533XCSE20260120 12:08:20.407000
121533XCSE20260120 12:12:32.645000
11533XCSE20260120 12:12:32.645000
131531XCSE20260120 12:16:09.222000
21530XCSE20260120 12:19:04.047000
321534XCSE20260120 12:31:02.737000
121532XCSE20260120 12:31:16.606000
231533XCSE20260120 12:32:39.266000
121532XCSE20260120 12:33:06.890000
311537XCSE20260120 12:33:39.555000
121537XCSE20260120 12:35:31.090000
31539XCSE20260120 12:41:10.491000
121538XCSE20260120 12:41:24.331000
111538XCSE20260120 12:41:24.331000
211537XCSE20260120 12:41:24.773000
21537XCSE20260120 12:42:38.064000
101537XCSE20260120 12:42:38.064000
231538XCSE20260120 12:46:00.029000
111538XCSE20260120 12:46:00.029000
111538XCSE20260120 12:46:00.029000
121538XCSE20260120 13:13:49.636000
21540XCSE20260120 13:17:00.521000
81542XCSE20260120 13:17:02.859000
281542XCSE20260120 13:17:02.859000
241541XCSE20260120 13:17:43.717000
121540XCSE20260120 13:18:11.191000
121540XCSE20260120 13:18:11.191000
41539XCSE20260120 13:23:37.465000
81539XCSE20260120 13:23:37.470000
41539XCSE20260120 13:23:37.470000
241543XCSE20260120 13:36:30.408000
171544XCSE20260120 13:44:20.595000
351546XCSE20260120 13:50:52.014000
231545XCSE20260120 13:51:28.137000
221547XCSE20260120 13:57:11.137000
121547XCSE20260120 13:57:11.137000
151551XCSE20260120 14:01:48.216000
121553XCSE20260120 14:02:16.628000
11553XCSE20260120 14:02:39.921000
41553XCSE20260120 14:02:39.921000
231551XCSE20260120 14:02:40.453000
231551XCSE20260120 14:03:44.181000
121554XCSE20260120 14:29:32.660000
311554XCSE20260120 14:29:32.660000
31554XCSE20260120 14:29:32.660000
291554XCSE20260120 14:33:39.896000
241552XCSE20260120 14:33:55.336000
231550XCSE20260120 14:34:09.879000
241552XCSE20260120 14:35:55.493000
181552XCSE20260120 14:35:56.934000
61551XCSE20260120 14:37:14.666000
61551XCSE20260120 14:37:14.666000
121551XCSE20260120 14:37:14.668000
121551XCSE20260120 14:37:14.673000
111551XCSE20260120 14:37:34.604000
11551XCSE20260120 14:37:34.604000
121549XCSE20260120 14:42:52.592000
121548XCSE20260120 14:46:27.987000
121548XCSE20260120 14:46:27.987000
231550XCSE20260120 14:56:32.430000
21552XCSE20260120 15:03:31.193000
201551XCSE20260120 15:06:47.284000
31551XCSE20260120 15:06:47.284000
21552XCSE20260120 15:07:44.248000
81552XCSE20260120 15:07:49.436000
21552XCSE20260120 15:08:00.072000
121551XCSE20260120 15:09:18.224000
111551XCSE20260120 15:09:18.229000
121551XCSE20260120 15:09:18.229000
171550XCSE20260120 15:10:19.890000
61550XCSE20260120 15:10:19.890000
241548XCSE20260120 15:12:32.091000
121547XCSE20260120 15:16:00.256000
21550XCSE20260120 15:17:23.997000
231551XCSE20260120 15:17:23.997000
121551XCSE20260120 15:19:22.645000
241550XCSE20260120 15:22:11.902000
231550XCSE20260120 15:25:36.073000
101555XCSE20260120 15:31:40.482000
31557XCSE20260120 15:33:50.923000
131557XCSE20260120 15:39:09.010000
231557XCSE20260120 15:40:48.680000
121557XCSE20260120 15:40:48.680000
131557XCSE20260120 15:40:48.680000
121557XCSE20260120 15:40:48.680000
181557XCSE20260120 15:42:55.980000
481558XCSE20260120 15:50:32.544000
121558XCSE20260120 15:50:32.544000
271557XCSE20260120 15:52:25.553000
71557XCSE20260120 15:52:25.553000
451560XCSE20260120 15:55:11.021000
121560XCSE20260120 15:55:45.644000
341559XCSE20260120 15:56:47.250000
231560XCSE20260120 15:58:05.797000
241561XCSE20260120 16:00:36.069000
121560XCSE20260120 16:02:59.449000
111560XCSE20260120 16:02:59.449000
251560XCSE20260120 16:12:01.581000
11559XCSE20260120 16:14:48.427000
111560XCSE20260120 16:16:07.915000
11560XCSE20260120 16:16:07.915000
131560XCSE20260120 16:16:54.115000
481560XCSE20260120 16:21:30.686967
401560XCSE20260120 16:21:30.687015
111565XCSE20260121 9:01:13.866000
81565XCSE20260121 9:01:13.866000
31565XCSE20260121 9:01:13.866000
121560XCSE20260121 9:01:13.903000
121558XCSE20260121 9:02:25.369000
231560XCSE20260121 9:07:27.891000
251558XCSE20260121 9:10:09.087000
61557XCSE20260121 9:10:24.771000
11557XCSE20260121 9:10:24.771000
51557XCSE20260121 9:10:24.771000
61557XCSE20260121 9:10:24.788000
61557XCSE20260121 9:10:24.789000
61557XCSE20260121 9:10:24.790000
21557XCSE20260121 9:10:24.791000
41557XCSE20260121 9:10:24.791000
341559XCSE20260121 9:14:03.816000
121559XCSE20260121 9:14:03.816000
111559XCSE20260121 9:16:38.542000
461561XCSE20260121 9:23:38.501000
251566XCSE20260121 9:33:31.238000
131563XCSE20260121 9:35:41.932000
121563XCSE20260121 9:35:41.932000
121563XCSE20260121 9:35:41.932000
251562XCSE20260121 9:35:42.323000
121565XCSE20260121 9:43:28.681000
121565XCSE20260121 9:43:28.717000
81567XCSE20260121 9:47:20.414000
121569XCSE20260121 9:50:31.656000
121570XCSE20260121 9:52:48.865000
231568XCSE20260121 9:53:56.119000
111568XCSE20260121 9:53:56.119000
121567XCSE20260121 9:59:19.198000
121570XCSE20260121 10:02:07.452000
121569XCSE20260121 10:02:07.711000
151569XCSE20260121 10:05:24.836000
91569XCSE20260121 10:06:20.494000
31569XCSE20260121 10:06:20.494000
121572XCSE20260121 10:15:05.747000
121573XCSE20260121 10:17:48.866000
121573XCSE20260121 10:23:06.347000
121573XCSE20260121 10:23:06.347000
231572XCSE20260121 10:30:35.659000
121572XCSE20260121 10:30:35.659000
111572XCSE20260121 10:30:35.659000
361570XCSE20260121 10:31:01.010000
121569XCSE20260121 10:36:20.309000
121570XCSE20260121 10:45:14.968000
111570XCSE20260121 10:45:14.968000
251569XCSE20260121 10:45:23.158000
231568XCSE20260121 10:45:34.110000
121567XCSE20260121 10:51:00.875000
111567XCSE20260121 10:51:00.875000
121565XCSE20260121 10:55:00.579000
121565XCSE20260121 10:58:58.096000
121565XCSE20260121 10:58:58.096000
121565XCSE20260121 10:58:58.096000
121566XCSE20260121 11:05:26.096000
121567XCSE20260121 11:08:34.956000
131566XCSE20260121 11:08:35.123000
121565XCSE20260121 11:08:42.445000
121567XCSE20260121 11:10:00.156000
121566XCSE20260121 11:25:11.798000
121566XCSE20260121 11:25:11.818000
121566XCSE20260121 11:31:21.333000
121566XCSE20260121 11:31:55.730000
121565XCSE20260121 11:32:25.046000
41565XCSE20260121 11:33:34.913000
191565XCSE20260121 11:33:34.913000
121565XCSE20260121 11:35:09.084000
121564XCSE20260121 11:40:26.622000
361564XCSE20260121 11:47:51.105000
231564XCSE20260121 11:58:46.437000
231563XCSE20260121 12:01:01.829000
241561XCSE20260121 12:13:25.461000
241560XCSE20260121 12:18:48.840000
281559XCSE20260121 12:35:54.469000
81559XCSE20260121 12:35:54.469000
121559XCSE20260121 12:35:54.469000
241557XCSE20260121 12:38:00.028000
341557XCSE20260121 12:56:08.361000
231555XCSE20260121 12:56:57.890000
241556XCSE20260121 13:03:46.474000
121557XCSE20260121 13:18:52.640000
121558XCSE20260121 13:22:41.709000
121557XCSE20260121 13:28:52.896000
121557XCSE20260121 13:28:52.896000
91557XCSE20260121 13:35:42.262000
31557XCSE20260121 13:38:50.245000
71557XCSE20260121 13:38:50.245000
51557XCSE20260121 13:47:35.325000
241558XCSE20260121 13:47:40.867000
121558XCSE20260121 13:47:40.867000
91557XCSE20260121 13:47:55.332000
101557XCSE20260121 13:47:55.332000
121557XCSE20260121 13:47:55.332000
51557XCSE20260121 13:47:55.332000
231556XCSE20260121 13:54:13.187000
121556XCSE20260121 13:54:13.190000
121558XCSE20260121 14:14:52.126000
461558XCSE20260121 14:19:00.162000
231556XCSE20260121 14:29:36.120000
231555XCSE20260121 14:29:36.137000
601554XCSE20260121 14:45:02.519000
261553XCSE20260121 14:49:46.432000
121562XCSE20260121 15:03:12.576000
121566XCSE20260121 15:04:52.729000
121564XCSE20260121 15:05:23.117000
101564XCSE20260121 15:07:14.730000
121567XCSE20260121 15:08:44.218000
341567XCSE20260121 15:09:24.937000
231567XCSE20260121 15:10:34.169000
241573XCSE20260121 15:20:19.906000
121573XCSE20260121 15:20:19.906000
371573XCSE20260121 15:20:21.495000
241573XCSE20260121 15:26:10.817000
231577XCSE20260121 15:30:16.167000
231576XCSE20260121 15:30:22.179000
231575XCSE20260121 15:30:25.175000
121575XCSE20260121 15:30:25.190000
61581XCSE20260121 15:33:50.686000
361583XCSE20260121 15:35:49.577000
461586XCSE20260121 15:39:01.430000
151593XCSE20260121 15:40:36.104000
211593XCSE20260121 15:40:36.104000
101595XCSE20260121 15:40:42.810000
41595XCSE20260121 15:40:42.810000
31600XCSE20260121 15:42:02.202000
121600XCSE20260121 15:42:02.202000
81600XCSE20260121 15:42:33.631000
41600XCSE20260121 15:42:33.631000
341599XCSE20260121 15:42:33.648000
241598XCSE20260121 15:44:44.023000
231597XCSE20260121 15:44:52.679000
241596XCSE20260121 15:45:36.104000
231599XCSE20260121 15:50:13.200000
241605XCSE20260121 15:52:03.887000
241603XCSE20260121 15:52:57.459000
121602XCSE20260121 15:55:37.106000
121599XCSE20260121 15:56:11.975000
251596XCSE20260121 15:59:07.545000
121597XCSE20260121 15:59:51.734000
121595XCSE20260121 16:00:38.136000
231592XCSE20260121 16:09:58.220000
121591XCSE20260121 16:10:01.337000
121590XCSE20260121 16:10:40.076000
381589XCSE20260121 16:17:06.913395
481589XCSE20260121 16:17:14.329843
1831589XCSE20260121 16:17:14.330008
131616XCSE20260122 9:00:12.318000
241625XCSE20260122 9:03:01.234000
121624XCSE20260122 9:03:13.077000
121623XCSE20260122 9:03:19.065000
131635XCSE20260122 9:05:03.064000
121634XCSE20260122 9:08:18.832000
111634XCSE20260122 9:08:18.832000
121640XCSE20260122 9:08:52.488000
121639XCSE20260122 9:08:57.142000
121643XCSE20260122 9:16:19.932000
131640XCSE20260122 9:16:19.954000
121640XCSE20260122 9:16:19.954000
121638XCSE20260122 9:19:20.693000
121631XCSE20260122 9:24:18.001000
131635XCSE20260122 9:29:16.898000
91635XCSE20260122 9:31:41.556000
21637XCSE20260122 9:33:40.556000
101637XCSE20260122 9:33:40.556000
121635XCSE20260122 9:36:35.801000
121633XCSE20260122 9:36:37.771000
121632XCSE20260122 9:36:51.086000
61635XCSE20260122 9:39:27.756000
141635XCSE20260122 9:39:27.756000
121632XCSE20260122 9:39:54.890000
121632XCSE20260122 9:39:54.918000
131632XCSE20260122 9:41:16.278000
121630XCSE20260122 9:44:49.481000
91630XCSE20260122 9:46:03.890000
31630XCSE20260122 9:46:04.022000
11630XCSE20260122 9:46:04.022000
121630XCSE20260122 9:46:53.248000
31637XCSE20260122 9:55:56.212000
51637XCSE20260122 9:58:17.879000
151637XCSE20260122 9:59:17.237000
31637XCSE20260122 9:59:17.237000
51637XCSE20260122 9:59:17.237000
231636XCSE20260122 9:59:57.164000
231635XCSE20260122 10:00:16.741000
131635XCSE20260122 10:10:47.219000
231639XCSE20260122 10:13:16.103000
121637XCSE20260122 10:17:49.353000
241636XCSE20260122 10:31:13.019000
121634XCSE20260122 10:34:43.437000
121631XCSE20260122 10:35:39.807000
111631XCSE20260122 10:35:39.807000
241634XCSE20260122 10:37:49.161000
111634XCSE20260122 10:37:51.548000
121634XCSE20260122 10:39:30.226000
121634XCSE20260122 10:39:30.226000
231636XCSE20260122 10:45:51.604000
121634XCSE20260122 10:50:38.382000
81634XCSE20260122 10:50:38.382000
241636XCSE20260122 11:03:17.927000
121636XCSE20260122 11:03:17.927000
231636XCSE20260122 11:10:03.896000
121636XCSE20260122 11:16:46.167000
121635XCSE20260122 11:19:38.256000
101635XCSE20260122 11:24:10.184000
21635XCSE20260122 11:32:43.565000
111635XCSE20260122 11:32:43.565000
101635XCSE20260122 11:32:43.565000
111635XCSE20260122 11:32:43.565000
241635XCSE20260122 11:33:15.368000
121636XCSE20260122 11:59:57.811000
121636XCSE20260122 11:59:57.811000
241636XCSE20260122 12:00:42.194000
231638XCSE20260122 12:08:41.539000
361635XCSE20260122 12:11:28.236000
341637XCSE20260122 12:29:02.172000
351636XCSE20260122 12:29:06.173000
121633XCSE20260122 12:31:21.586000
121631XCSE20260122 12:39:19.218000
121630XCSE20260122 12:44:01.479000
121630XCSE20260122 12:44:01.479000
11633XCSE20260122 12:53:52.296000
11633XCSE20260122 12:53:52.296000
121632XCSE20260122 12:55:26.172000
121633XCSE20260122 12:58:26.479000
111633XCSE20260122 12:58:26.479000
231640XCSE20260122 13:20:29.106000
241639XCSE20260122 13:35:55.480000
241639XCSE20260122 13:35:59.779000
241640XCSE20260122 13:51:46.247000
231639XCSE20260122 13:53:45.671000
241638XCSE20260122 13:55:32.075000
231637XCSE20260122 14:08:44.211000
451638XCSE20260122 14:17:55.376000
121639XCSE20260122 14:33:30.232000
101639XCSE20260122 14:35:43.917000
21639XCSE20260122 14:35:43.917000
231639XCSE20260122 14:38:16.583000
121638XCSE20260122 14:38:16.734000
591638XCSE20260122 14:38:31.171000
221637XCSE20260122 14:43:22.210000
231637XCSE20260122 14:43:22.210000
111637XCSE20260122 14:43:22.210000
121637XCSE20260122 14:43:22.210000
231637XCSE20260122 15:00:04.184000
111637XCSE20260122 15:00:04.184000
121637XCSE20260122 15:00:04.184000
101637XCSE20260122 15:00:04.184000
11637XCSE20260122 15:00:04.184000
121635XCSE20260122 15:07:11.817000
121632XCSE20260122 15:18:12.401000
121631XCSE20260122 15:20:51.495000
231629XCSE20260122 15:30:34.674000
251631XCSE20260122 15:45:20.568000
241629XCSE20260122 15:47:03.360000
51629XCSE20260122 15:48:03.271000
61629XCSE20260122 15:48:03.271000
121629XCSE20260122 15:48:03.271000
241629XCSE20260122 15:48:03.271000
171630XCSE20260122 15:56:21.041000
91630XCSE20260122 15:57:38.556000
31630XCSE20260122 15:57:38.556000
121630XCSE20260122 15:58:49.556000
121630XCSE20260122 16:00:06.839000
121630XCSE20260122 16:01:18.556000
131630XCSE20260122 16:02:37.479000
231627XCSE20260122 16:03:23.081000
111627XCSE20260122 16:03:23.081000
121627XCSE20260122 16:03:23.081000
341626XCSE20260122 16:05:38.474000
1971626XCSE20260122 16:05:55.462867
1991626XCSE20260122 16:05:55.462873
941626XCSE20260122 16:05:55.462875
111631XCSE20260123 9:01:27.217000
111631XCSE20260123 9:01:27.217000
231625XCSE20260123 9:11:31.055000
91623XCSE20260123 9:19:48.462000
151623XCSE20260123 9:20:17.148000
91623XCSE20260123 9:20:17.148000
101621XCSE20260123 9:23:50.645000
131621XCSE20260123 9:23:50.645000
241621XCSE20260123 9:23:50.715000
121619XCSE20260123 9:24:38.252000
131624XCSE20260123 9:37:00.671000
121626XCSE20260123 9:42:35.103000
11624XCSE20260123 9:45:38.311000
111624XCSE20260123 9:49:38.761000
121624XCSE20260123 9:49:38.761000
121627XCSE20260123 9:49:52.152000
231623XCSE20260123 9:56:20.132000
121621XCSE20260123 10:06:17.061000
261624XCSE20260123 10:13:33.025000
91624XCSE20260123 10:13:33.025000
121620XCSE20260123 10:13:33.170000
21620XCSE20260123 10:13:33.170000
91620XCSE20260123 10:14:38.979000
31620XCSE20260123 10:14:38.979000
131620XCSE20260123 10:14:39.023000
121618XCSE20260123 10:16:58.747000
121618XCSE20260123 10:21:40.583000
121620XCSE20260123 10:30:06.187000
121619XCSE20260123 10:40:02.114000
111619XCSE20260123 10:40:02.114000
121624XCSE20260123 10:54:02.618000
121622XCSE20260123 11:13:20.732000
91624XCSE20260123 11:17:02.790000
21624XCSE20260123 11:17:02.790000
71624XCSE20260123 11:24:02.267000
71624XCSE20260123 11:24:07.081000
121623XCSE20260123 11:29:02.347000
31622XCSE20260123 11:30:32.263000
41620XCSE20260123 11:39:23.555000
21620XCSE20260123 11:39:28.440000
61620XCSE20260123 11:41:45.188000
41620XCSE20260123 11:41:45.188000
21620XCSE20260123 11:41:45.188000
121619XCSE20260123 11:46:47.800000
111619XCSE20260123 11:46:47.800000
111619XCSE20260123 11:46:47.800000
351622XCSE20260123 11:56:58.544000
121621XCSE20260123 12:11:53.434000
91624XCSE20260123 12:17:39.201000
221624XCSE20260123 12:17:39.201000
231622XCSE20260123 12:18:22.209000
341622XCSE20260123 12:23:18.800000
231621XCSE20260123 12:26:25.528000
121621XCSE20260123 12:33:56.208000
121621XCSE20260123 12:45:07.862000
111621XCSE20260123 12:45:07.862000
391623XCSE20260123 12:48:30.248000
21623XCSE20260123 12:48:30.248000
121623XCSE20260123 12:50:16.996000
21621XCSE20260123 12:52:56.688000
221625XCSE20260123 13:02:57.890000
81625XCSE20260123 13:03:56.078000
101623XCSE20260123 13:04:00.911000
101623XCSE20260123 13:04:00.911000
101623XCSE20260123 13:04:00.930000
41623XCSE20260123 13:04:00.949000
201623XCSE20260123 13:04:00.949000
101623XCSE20260123 13:04:00.949000
251622XCSE20260123 13:20:18.631000
241619XCSE20260123 13:27:46.241000
181622XCSE20260123 13:28:41.234000
11622XCSE20260123 13:28:41.234000
191622XCSE20260123 13:28:41.234000
71622XCSE20260123 13:31:59.997000
41622XCSE20260123 13:31:59.997000
231619XCSE20260123 13:35:01.099000
231618XCSE20260123 13:37:02.649000
241617XCSE20260123 13:42:58.091000
121617XCSE20260123 13:42:58.091000
111617XCSE20260123 13:42:58.091000
121617XCSE20260123 13:42:58.091000
341616XCSE20260123 13:54:09.875000
111616XCSE20260123 13:54:09.875000
361616XCSE20260123 13:55:00.217000
51616XCSE20260123 13:55:00.269000
51615XCSE20260123 13:55:01.014000
71615XCSE20260123 13:55:01.014000
121615XCSE20260123 14:05:06.356000
121614XCSE20260123 14:15:17.631000
151614XCSE20260123 14:15:17.631000
11614XCSE20260123 14:15:17.631000
61614XCSE20260123 14:15:17.644000
61613XCSE20260123 14:15:50.027000
61613XCSE20260123 14:15:50.027000
121613XCSE20260123 14:19:18.912000
61612XCSE20260123 14:38:30.562000
71612XCSE20260123 14:38:30.562000
91612XCSE20260123 14:50:51.710000
151612XCSE20260123 14:50:51.729000
91612XCSE20260123 14:50:51.729000
181614XCSE20260123 14:57:54.714000
91614XCSE20260123 14:57:54.714000
111614XCSE20260123 14:59:45.996000
11614XCSE20260123 14:59:45.996000
121614XCSE20260123 15:02:15.996000
121614XCSE20260123 15:04:26.522000
1781616XCSE20260123 15:15:21.334000
121615XCSE20260123 15:20:16.417000
111615XCSE20260123 15:20:16.417000
121615XCSE20260123 15:27:59.115000
111615XCSE20260123 15:27:59.115000
111615XCSE20260123 15:27:59.115000
11615XCSE20260123 15:27:59.115000
341614XCSE20260123 15:29:29.772000
241613XCSE20260123 15:29:29.777000
21613XCSE20260123 15:33:21.367000
551613XCSE20260123 15:33:21.369000
231615XCSE20260123 15:35:21.507000
311615XCSE20260123 15:35:21.507000
461612XCSE20260123 15:38:42.153000
341611XCSE20260123 15:40:17.956000
611611XCSE20260123 15:41:00.111000
491610XCSE20260123 15:43:29.241000
121610XCSE20260123 15:43:29.241000
121610XCSE20260123 15:43:29.241000
121610XCSE20260123 15:43:29.241000
121610XCSE20260123 15:43:29.241000
41611XCSE20260123 15:53:12.011000
321611XCSE20260123 15:53:12.034000
121611XCSE20260123 15:53:12.034000
31614XCSE20260123 15:56:54.388000
21614XCSE20260123 15:56:54.388000
171614XCSE20260123 15:56:54.388000
241614XCSE20260123 16:06:39.291000
21613XCSE20260123 16:07:58.644000
221620XCSE20260123 16:17:41.493000
331620XCSE20260123 16:17:41.493000
71620XCSE20260123 16:17:41.493000
151620XCSE20260123 16:17:41.493000
31622XCSE20260123 16:18:46.524000
151620XCSE20260123 16:18:46.542000
321620XCSE20260123 16:18:46.542000
131622XCSE20260123 16:21:09.842000
301622XCSE20260123 16:21:09.842000
151622XCSE20260123 16:21:09.842000
351620XCSE20260123 16:21:21.675000
351621XCSE20260123 16:21:21.676000
191622XCSE20260123 16:25:11.511000
361621XCSE20260123 16:25:15.910000
301622XCSE20260123 16:25:31.513000
41622XCSE20260123 16:27:27.952000
121620XCSE20260123 16:29:07.093000
11620XCSE20260123 16:31:55.081443


Vedhæftet fil


Attachments

DK Aktietilbagekøbsprogram 2025 - uge 4

Recommended Reading

  • January 21, 2026 09:25 ET | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S
    Expectations for 2026

    Nasdaq CopenhagenEuronext DublinLondon Stock Exchange        Other stakeholders Date    21 January 2026 Expectations for 2026 Ringkjøbing Landbobank’s expectations for 2026 are a net profit in...

    Read More
    Expectations for 2026
  • January 21, 2026 09:24 ET | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S
    New share buyback programme

    Nasdaq CopenhagenEuronext DublinLondon Stock Exchange        Other stakeholders Date        21 January 2026                 New share buyback programme The bank’s board of directors has today...

    Read More
    New share buyback programme