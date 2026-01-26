A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).       
                  
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).                   

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 19. til 23. januar 2026 foretaget følgende transaktioner:                   

 Antal
A aktier		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 163.086 2.041.641.849
 19 januar 202660014.665,25008.799.150
 20 januar 202660014.977,23338.986.340
 21 januar 202658014.786,20698.576.000
 22 januar 202660014.899,08338.939.450
 23 januar 202660014.453,55008.672.130
Total 19. -23. januar 20262.980 43.973.070
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 75.597 1.017.549.829
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		166.066 2.085.614.919
 Antal
B aktier		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden)923.913 11.662.537.990
 19 januar 20263.00614.670,693644.100.105
 20 januar 20263.00615.001,478745.094.445
 21 januar 20262.90714.800,256343.024.345
 22 januar 20262.83814.867,302742.193.405
 23 januar 20263.17414.375,352945.627.370
Total 19. -23. januar 202614.931 220.039.670
Køb fra Familiefonden*1.95214.737,091128.766.802
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden)428.331 5.779.411.808
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden)		940.796 11.911.344.462
     

         
*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 166.066 A-aktier og 1.051.998 B-aktier som egne aktier, svarende til 7,70% af aktiekapitalen. Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 26. januar 2026

Kontaktpersoner:
Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3484
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

