SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 19. til 23. januar 2026 foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 163.086 2.041.641.849 19 januar 2026 600 14.665,2500 8.799.150 20 januar 2026 600 14.977,2333 8.986.340 21 januar 2026 580 14.786,2069 8.576.000 22 januar 2026 600 14.899,0833 8.939.450 23 januar 2026 600 14.453,5500 8.672.130 Total 19. -23. januar 2026 2.980 43.973.070 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 75.597 1.017.549.829 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 166.066 2.085.614.919 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 923.913 11.662.537.990 19 januar 2026 3.006 14.670,6936 44.100.105 20 januar 2026 3.006 15.001,4787 45.094.445 21 januar 2026 2.907 14.800,2563 43.024.345 22 januar 2026 2.838 14.867,3027 42.193.405 23 januar 2026 3.174 14.375,3529 45.627.370 Total 19. -23. januar 2026 14.931 220.039.670 Køb fra Familiefonden* 1.952 14.737,0911 28.766.802 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 428.331 5.779.411.808 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 940.796 11.911.344.462



*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 166.066 A-aktier og 1.051.998 B-aktier som egne aktier, svarende til 7,70% af aktiekapitalen. Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 26. januar 2026

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

Side 1 af 1

Vedhæftede filer