Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Suomisen varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajasta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärän lasketaan seitsemästä kuuteen.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Andreas Ahlström, Nina Linander, Laura Remes, Gail Ciccione ja Maija Joutsenkoski, ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Ville Vuori.

Hallituksen nykyinen jäsen Björn Borgman ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Lisäksi nykyinen hallituksen puheenjohtaja Charles Héaulmé on päättänyt jättäytyä pois hallituksesta, koska toimii nykyisin yhtiön toimitusjohtajana.

Ville Vuori (s. 1973, insinööri, eMBA, Suomen kansalainen) toimii tällä hetkellä Incap Oyj:n ja Aspocomp Oyj:n hallitusten puheenjohtajana. Ennen tätä hän on toiminut Kemppi Oy:n ja Incap Oyj:n toimitusjohtajina. Ville Vuoren ansioluettelo on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka toimii tällä hetkellä Ahlström Invest B.V:n toimitusjohtajana sekä Maija Joutsenkoskea, joka toimii tällä hetkellä A. Ahlström Oy:n sijoitusjohtajana. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja, Ahlstrom Capital B.V., kuuluu samaan konserniin kuin Ahlström Invest B.V. ja A. Ahlström Oy.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Ville Vuori.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on ehdotuksia tehdessään arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 74 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 45 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkio 35 000 euroa. Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettava lisäkorvaus pysyisi ennallaan ja olisi 10 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta maksettavat kokouspalkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota.

Vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista kahden viikon kuluessa Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2026 osavuosikatsauksen julkaisupäivästä.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikuntaan kuuluvat 2.9.2025 alkaen Jyrki Vainionpää (toimitusjohtaja, A. Ahlström Oy) Ahlstrom Capital B.V:n nimeämänä edustajana, Mikael Etola (toimitusjohtaja, Etola-Yhtiöt) Etola Group Oy:n nimeämänä edustajana ja Ville Vuori (hallitusammattilainen) Oy Etra Invest Ab:n nimeämänä edustajana. Suomisen hallituksen puheenjohtaja Charles Héaulmé toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Jyrki Vainionpää toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Nimitystoimikunta teki kaikki esityksensä yksimielisesti, lukuun ottamatta sitä, että Charles Héaulmé ja Ville Vuori pidättäytyivät osallistumasta päätöksentekoon nimitystoimikunnan hallituksen puheenjohtajaa koskevan ehdotuksen osalta.

Suominen Oyj:n hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun. Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 15.4.2026.

Lisätietoja: Jyrki Vainionpää, Suominen Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 050 486 9869

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2024 oli 462,3 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

