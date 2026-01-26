Oma Säästöpankki Oyj:n pääomamarkkinapäivä 19.5.2026

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN 26.1.2026 klo 16.25
Merkitse kalenteriisi
OmaSp:n pääomamarkkinapäivä 2026 Helsingissä tiistaina 19.5.2026.
Oma Säästöpankki Oyj:llä (OmaSp, Yhtiö) on ilo kutsua sijoittajia, analyytikoita ja median edustajia OmaSp:n päämarkkinapäivään 2026.
Ajankohta: tiistai 19.5.2026
Tapahtumaformaatti: Hybriditapahtuma Helsingissä (paikan päällä ja suorana webcast-lähetyksenä)
Pääomamarkkinapäivä tarjoaa syväluotauksen OmaSp:n strategiaan, liiketoiminnan painopisteisiin ja pitkän aikavälin arvonluontiin. Yhtiön johto esittelee OmaSp:n strategisen suunnan, taloudelliset tavoitteet sekä markkinakatsauksen.
Julkaisemme tarkemmat ohjelmatiedot ja ilmoittautumisohjeet lähempänä tapahtuma-ajankohtaa.
Tilaisuus pidetään englanniksi.
Lämpimästi tervetuloa OmaSp:n pääomamarkkinapäivään 2026!
Oma Säästöpankki Oyj
Sijoittajasuhteet