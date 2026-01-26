Oma Säästöpankki Oyj:n pääomamarkkinapäivä 19.5.2026

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN  26.1.2026 klo 16.25

OmaSp:n pääomamarkkinapäivä 2026 Helsingissä tiistaina 19.5.2026.

Oma Säästöpankki Oyj:llä (OmaSp, Yhtiö) on ilo kutsua sijoittajia, analyytikoita ja median edustajia OmaSp:n päämarkkinapäivään 2026.

Ajankohta: tiistai 19.5.2026

Tapahtumaformaatti: Hybriditapahtuma Helsingissä (paikan päällä ja suorana webcast-lähetyksenä)

Pääomamarkkinapäivä tarjoaa syväluotauksen OmaSp:n strategiaan, liiketoiminnan painopisteisiin ja pitkän aikavälin arvonluontiin. Yhtiön johto esittelee OmaSp:n strategisen suunnan, taloudelliset tavoitteet sekä markkinakatsauksen.

Julkaisemme tarkemmat ohjelmatiedot ja ilmoittautumisohjeet lähempänä tapahtuma-ajankohtaa.

Tilaisuus pidetään englanniksi.

Lämpimästi tervetuloa OmaSp:n pääomamarkkinapäivään 2026!

Oma Säästöpankki Oyj

Sijoittajasuhteet


