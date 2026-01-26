DECLARATION EXERCICE 2026/12 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Information réglementée 

Paris, 26 janvier 2026 

DECLARATION EXERCICE 2026/12 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Période du : 19 janvier au 23 janvier 2026 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO8519-Jan-26NL0015001W4949 76011,3457XPAR
213800RQNIQT48SEEO8519-Jan-26NL0015001W4922 74011,3167DXE
213800RQNIQT48SEEO8519-Jan-26NL0015001W492 00011,2200TQE
213800RQNIQT48SEEO8520-Jan-26NL0015001W4941 00011,2185XPAR
213800RQNIQT48SEEO8520-Jan-26NL0015001W4929 50011,2211DXE
213800RQNIQT48SEEO8520-Jan-26NL0015001W494 50011,1967TQE
213800RQNIQT48SEEO8521-Jan-26NL0015001W4945 00011,9452XPAR
213800RQNIQT48SEEO8521-Jan-26NL0015001W4920 00011,9276DXE
213800RQNIQT48SEEO8522-Jan-26NL0015001W4936 27811,9289XPAR
213800RQNIQT48SEEO8522-Jan-26NL0015001W4931 83011,8978DXE
213800RQNIQT48SEEO8522-Jan-26NL0015001W494 50011,8711TQE
213800RQNIQT48SEEO8523-Jan-26NL0015001W4940 13711,1295XPAR
213800RQNIQT48SEEO8523-Jan-26NL0015001W4932 00011,1290DXE
213800RQNIQT48SEEO8523-Jan-26NL0015001W496 00011,2100TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations :  www.pluxeegroup.com 

Contacts

Médias
Cecilia de Pierrebourg
+33 6 03 30 46 98
cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com		Analysts and Investors
Pauline Bireaud
+ 33 6 22 58 83 51
pauline.bireaud@pluxeegroup.com

CP PLUXEE_DECLARATION EXERCICE 2026.12 DES TRANSACTIONS

