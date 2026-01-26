Information réglementée

Paris, 26 janvier 2026

DECLARATION EXERCICE 2026/12 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 19 janvier au 23 janvier 2026

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 19-Jan-26 NL0015001W49 49 760 11,3457 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 19-Jan-26 NL0015001W49 22 740 11,3167 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 19-Jan-26 NL0015001W49 2 000 11,2200 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 20-Jan-26 NL0015001W49 41 000 11,2185 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 20-Jan-26 NL0015001W49 29 500 11,2211 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 20-Jan-26 NL0015001W49 4 500 11,1967 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 21-Jan-26 NL0015001W49 45 000 11,9452 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 21-Jan-26 NL0015001W49 20 000 11,9276 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 22-Jan-26 NL0015001W49 36 278 11,9289 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 22-Jan-26 NL0015001W49 31 830 11,8978 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 22-Jan-26 NL0015001W49 4 500 11,8711 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 23-Jan-26 NL0015001W49 40 137 11,1295 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 23-Jan-26 NL0015001W49 32 000 11,1290 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 23-Jan-26 NL0015001W49 6 000 11,2100 TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Contacts

Médias

Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com Analysts and Investors

Pauline Bireaud

+ 33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Pièce jointe