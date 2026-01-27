eQ Oyj:n 2025 tilinpäätöstiedotteen julkistaminen sekä kutsu tuloksen ja strategian julkistustilaisuuteen

eQ Oyj sijoittajauutinen

27.1.2026, klo 9:00

eQ Oyj julkistaa vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteen tiistaina 3.2.2026 noin klo 8:00. Tuloksen julkaisun yhteydessä eQ julkaisee myös päivitetyn strategian ja pitkän aikavälin tavoitteet.

eQ:n toimitusjohtaja Jouko Pölönen ja talousjohtaja Antti Lyytikäinen esittelevät vuoden 2025 tuloksen ja päivitetyn strategian 3.2.2026 klo 11:00 alkavassa analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestettävässä tiedotustilaisuudessa.

Tiedotustilaisuus järjestetään eQ:n toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 19, 5. krs, 00100 Helsinki ja siihen on mahdollista osallistua myös webcast-lähetyksen kautta. Webcastiin osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista ja ilmoittautuneille lähetetään linkki lähetykseen.

Tilaisuuden esitysmateriaali on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Pyydämme ilmoittautumaan osoitteeseen kira.johansson@eq.fi.

eQ Oyj

Lisätietoja:

Antti Lyytikäinen, talousjohtaja, puh. 040 709 2847

Taina Kyllönen, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, puh. 040 582 2175

