



















Selskabsmeddelelse nr. 03/2026 Peberlyk 4

DK-6200 Aabenraa







Telefon +45 74 37 37 37







AL Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

sydbank.dk







27. januar 2026

Ændring af selskabskapital

På Sydbank A/S’ ekstraordinære generalforsamling den 4. december 2025 blev det besluttet at nedsætte bankens selskabskapital med nominelt 21.737.530 kr. ved annullering af 2.173.753 stk. aktier.

Kreditorernes frist for at anmelde krav er udløbet, og bestyrelsen har

efterfølgende besluttet at gennemføre kapitalnedsættelsen.

Kapitalnedsættelsen registreres i Erhvervsstyrelsen.

AL Sydbanks samlede selskabskapital udgør herefter nominelt 857.884.160 kr. svarende til 85.788.416 aktier a 10 kr.

Som følge af kapitalnedsættelsen er bankens vedtægter ændret for så vidt

angår selskabskapitalens størrelse. De reviderede vedtægter kan ses på

al-sydbank.dk og al-sydbank.com.

Venlig hilsen



AL Sydbank A/S

Vedhæftet fil