Selskabsmeddelelse nr. 03/2026
|27. januar 2026
Ændring af selskabskapital
På Sydbank A/S’ ekstraordinære generalforsamling den 4. december 2025 blev det besluttet at nedsætte bankens selskabskapital med nominelt 21.737.530 kr. ved annullering af 2.173.753 stk. aktier.
Kreditorernes frist for at anmelde krav er udløbet, og bestyrelsen har
efterfølgende besluttet at gennemføre kapitalnedsættelsen.
Kapitalnedsættelsen registreres i Erhvervsstyrelsen.
AL Sydbanks samlede selskabskapital udgør herefter nominelt 857.884.160 kr. svarende til 85.788.416 aktier a 10 kr.
Som følge af kapitalnedsættelsen er bankens vedtægter ændret for så vidt
angår selskabskapitalens størrelse. De reviderede vedtægter kan ses på
al-sydbank.dk og al-sydbank.com.
Venlig hilsen
AL Sydbank A/S
