HITN es distinguido en los Voice Arts Awards 2024 de SOVAS

BROOKLYN, N.Y., Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HITN, la cadena líder de medios públicos en español en EE. UU., fue reconocida en la gala de la 12.ª entrega de los Voice Arts Awards, organizada por la Society of Voice Arts and Sciences (SOVAS), con el premio “Outstanding Promo – TV or Streaming – Best Spanish VoiceOver”.

El premio fue otorgado por el promo HITN Marzo, una pieza desarrollada bajo la dirección creativa de HITN junto a Ruda y Avealma Contenido, que destaca el trabajo de Lucila Gómez y Facundo Reyes, cuyas voces construyen desde 2023 la identidad sonora del canal para el mercado latino de los Estados Unidos, en una interpretación concebida y grabada de manera conjunta.

Los Voice Arts Awards son considerados uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria de la voz a nivel internacional, celebrando la excelencia artística y técnica en publicidad, televisión, streaming, narración y contenidos digitales. Este premio subraya el compromiso de HITN con la calidad, la creatividad y la representación del idioma español en los medios audiovisuales.

“Este reconocimiento reafirma nuestra misión de producir contenidos que conecten con las audiencias hispanohablantes a través de altos estándares creativos y artísticos”, señaló HITN tras el anuncio. “Nos honra compartir este logro con Lucila Gómez, Facundo Reyes y los equipos de Ruda y Avealma Contenidos, cuyo talento dio vida al mensaje del canal”.

La gala de premiación reunió a profesionales de la industria de la voz de todo el mundo, consolidando a los Voice Arts Awards como un espacio clave para visibilizar el talento internacional y las mejores prácticas del sector.

