Eurobio Scientific : chiffre d'affaires 2025

EXERCICE 2025,

CONFIRMATION DE LA TRANSFORMATION STRATEGIQUE

Progression du chiffre d’affaires annuel de 9% à 168 M€

Déploiement de la stratégie du Groupe : Produits propriétaires : 35% du Chiffre d’affaires Internationalisation : 42% du Chiffre d’affaires réalisé hors de France

Renforcement des activités en Italie avec l’acquisition de Quimark et des actifs de l'unité Sciences de la vie de Voden Medical Instruments Spa





Paris, le 27 janvier 2026 – 17h45

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel consolidé au 31 décembre 2025.

Croissance de l’activité de 9%

Eurobio Scientific a enregistré à fin décembre 2025 un chiffre d’affaires de 168 M€ contre 154,2 M€ à fin décembre 2024, soit une progression de +9%. Sur une base proforma comparable, c’est-à-dire hors effets de périmètre liés aux acquisitions, la croissance s’élève à +2,3%.

Les effets de périmètre sur 2025 se détaillent comme suit :

4,9 M€ liés à la prise en compte d’une quote part des activités des gammes EndoPredict® et Prolaris® acquises au 1er août 2024 ;

1,2 M€ lié à l’acquisition de la société Quimark, également distributeur d’EndoPredict® et Prolaris® en Italie, au 1er mars 2025 ;

4,1 M€ liés à l’acquisition de l'unité Sciences de la vie de Voden Medical Instruments Spa.





Sur une base comparable, la hausse d’activité de 3,6 M€ s’explique principalement par la croissance de l’activité en France (+5,2 M€) portée par certains facteurs non récurrents comme les contextes épidémiques Chikungunya et Dengue dans les territoires d’outre-mer ou encore la prorogation de certains appels d’offre en Transplantation qui ont maintenu les volumes d’activité sur ce segment avec la gamme de produits One Lambda. L’activité de la filiale GenDx s’établit à 33,5 M€, soit une hausse de 9% en 2025. Les activités de certaines filiales européennes ont connu un repli suite à l’arrêt de certaines gammes de distribution.

en M€ 2025 2024 Variation Chiffre d’affaires 168,0 154,2 + 9% non audité

Déploiement de la stratégie du Groupe

Le Groupe poursuit sa stratégie d’expansion géographique et technologique ciblée, avec l’ambition de devenir une société internationale majeure dans le diagnostic de spécialité et d'offrir à ses clients une offre complète s’appuyant sur le diagnostic moléculaire avec ses propres solutions et celles de ses partenaires.

La part des produits propriétaires continue de progresser

Le chiffre d’affaires des produits propriétaires progressent de plus de 20% par rapport à l’année 2024 et représentent désormais 35% du chiffre d’affaires, grâce notamment à la contribution de GenDx en transplantation et des gammes de produits en infectieux et contrôle qualité.

Un Groupe de plus en plus international

Les ventes à l’international représentent 42% du chiffre d’affaires. Elles sont liées aux acquisitions citées précédemment et à la croissance significative des activités, notamment pour GenDx aux Etats-Unis et au Canada.

Contrat de distribution Seegene

Eurobio Scientific et la société sud-coréenne Seegene sont partenaires depuis 2011 dans le cadre d’un contrat de distribution qui a généré environ 48 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice 2025.

Seegene a indiqué son souhait de rentrer en direct sur le marché français à l’échéance et selon les termes du contrat de distribution qui s’achève au 31 décembre 2026. Comme indiqué dans le Rapport Financier Semestriel au 30 Juin 2025, les parties restent en discussion pour définir les modalités de cette transition.

Le contrat de distribution prévoit en effet la capacité pour Eurobio Scientific, et avec accord de Seegene, d’honorer ses contrats commerciaux privés conclus avant la date d’échéance du contrat de distribution pour une durée maximale de 3 ans, ainsi que ses contrats publics pour la durée de l’octroi des appels d’offres.

Perspectives

Le Groupe Eurobio Scientific maintient et accélère sur l’exécution des axes stratégiques développés depuis plusieurs années : le développement de produits propres, l’internationalisation et l’ouverture de nouveaux marchés.

Prochain rendez-vous financier

Résultats annuels 2025 : 10 avril 2026, après bourse

A propos d'Eurobio Scientific







Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 360 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Milan en Italie, Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne, Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas.

Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EB Development, agissant de concert avec des fonds gérés par NextStage AM et IK Partners, ainsi que des membres du Conseil d’administration et de la direction générale de la Société.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com

Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP





