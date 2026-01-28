KH Group Oyj

Pörssitiedote

28.1.2026 klo 10.15

KH Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle

KH Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut KH Groupin hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee ehdotuksensa yksimielisesti. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 5.5.2026. Yhtiö julkaisee kutsun yhtiökokoukseen myöhemmin.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Juha Karttunen, Christoffer Landtman, Jari Rautjärvi ja Jon Unnérus ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Maija Jokela. Nykyisistä jäsenistä Taru Narvanmaa on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan. KH Groupin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Nimitystoimikunta on arvioinut kaikkien ehdokkaiden olevan hallinnointikoodissa tarkoitetusti riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Hallituksen nykyisten jäsenten ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://khgroup.com/sijoittajalle/hallinnointi/hallitus/. Uudeksi jäseneksi ehdotetun Maija Jokelan esittely on tämän tiedotteen liitteenä.

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus poikkeaa hallinnointikoodin sisältämästä naisten ja miesten tasapuolista edustusta koskevasta suosituksesta siten, että ehdotetun viisijäsenisen hallituksen jäsenistä ainoastaan yksi on nainen. Nimitystoimikunta katsoo huolellisen harkinnan perusteella, että ehdotettu hallituskokoonpano on KH Groupin strategia ja sen liiketoimintojen johtamisen ja kehittämisen tarpeet huomioiden kokonaisuutena nykyiseen tilanteeseen parhaiten soveltuva. Nimitystoimikunta on tässä yhteydessä huomioinut muun muassa hallituksessa jatkavaksi ehdotettujen henkilöiden kokemuksen KH Groupin toiminnasta sekä heidän tähänastisten toimikausiensa määrän, mukaan lukien sen, että ehdotetut hallituksen jäsenet ovat hallituksen puheenjohtajaa lukuun ottamatta toimineet tehtävässä enintään kaksi vuotta.

Nimitystoimikunta on hallituksen kokoonpanoa arvioidessaan määritellyt hallitustyöskentelyn edellyttämät keskeiset osaamisalueet ja -tarpeet. Uuden ehdotetun jäsenen rekrytointiprosessi on perustunut nimitystoimikunnan määrittämiin osaamisalueisiin, kattavaan ehdokaskartoitukseen sekä jäsenehdokkaiden haastattelemiseen. Hallituksen osaamistarpeet määritellään vuosittain, ja nimitystoimikunta huomioi arvioinnissaan hallinnointikoodin hallituksen kokoonpanoa koskevat suositukset.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille vuosipalkkiona 30.000 euroa. Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1.000 euron kokouspalkkio tarkastusvaliokunnan kokousta kohden ja tarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 500 euron kokouspalkkio tarkastusvaliokunnan kokousta kohden.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti.

Nimitystoimikunnan työjärjestys

Nimitystoimikunta ehdottaa nimitystoimikunnan työjärjestystä muutettavaksi siten, että nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle tulee jatkossa julkistaa viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen pitämistä, kun nykyisen työjärjestyksen mukaan ehdotukset on julkistettava viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun viimeisenä päivänä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kolmesta suurimpien osakkeenomistajien edustajasta omistustilanteen 31.8.2025 perusteella määriteltynä sekä KH Groupin hallituksen puheenjohtajasta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat: Simon Hallqvist (Preato Capital AB), Mikko Laakkonen, Johanna Takanen sekä KH Groupin hallituksen puheenjohtaja Juha Karttunen.

KH GROUP OYJ



Juha Karttunen

Hallituksen puheenjohtaja

LISÄTIETOJA:

Hallituksen puheenjohtaja Juha Karttunen, puh. 040 555 4727

KH Group lyhyesti:

KH Group Oyj on Pohjoismaissa toimiva konserni, joka tukee vastuullista rakentamista ja ylläpitää yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Konsernin kaksi liiketoiminta-aluetta ovat rakennus- ja maansiirtokonekauppaan keskittyvä KH-Koneet ja pelastusajoneuvoja valmistava Nordic Rescue Group. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.khgroup.com.

Liite