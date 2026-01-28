Axi Select Expande Pro M Ranks para 10 com a Comunidade Global de Traders Ultrapassando 49.000 Participantes 

SYDNEY, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, principal corretora online de FX e CFD, divulgou que 10 traders em todo o mundo já atingiram o nível Pro M de US $ 1.000.000 na Axi Select - o principal programa de alocação de capital da corretora - atingindo um marco importante, com a comunidade global de negociação do programa ultrapassando 49.000 participantes.

Esse aumento indica o impulso contínuo da Axi Select, um programa de alocação de capital baseado em desempenho projetado para apoiar os traders com um caminho claro e estruturado para o gerenciamento de níveis significativos de capital. O Pro M representa o nível superior do programa, oferecendo aos traders qualificados a oportunidade de gerenciar até US $ 1.000.000 em capital alocado.

Ao contrário dos modelos tradicionais de negociação financiados, a progressão no Axi Select é baseada na consistência, no gerenciamento disciplinado de riscos e na adesão aos padrões de negociação profissionais em condições reais de mercado. Os traders avançam em uma estrutura apoiada pela métrica de desempenho proprietária da Axi Select, a Edge Score, que viabiliza o dimensionamento das atividades de negociações de maneira justa e sustentável.

“Esse marco reflete o que é possível quando os traders têm acesso a uma plataforma, estrutura e suporte certos para crescer”, disse Greg Rubin, diretor da Axi Select. “A Axi Select foi projetada para abrir portas para os traders de talento em todo o mundo, fornecendo um ambiente para que possam atingir todo o seu potencial e maximizar suas vantagens. O marco de 10 traders alcançando o Pro M em apenas dois anos é um exemplo da dimensão do talento da nossa comunidade e da força do programa que criamos.”

Boas-vindas aos Novos Pro M Traders

Os mais novos traders Pro M trazem uma variedade de experiências profissionais e estilos de negociação, refletindo a amplitude e a diversidade da comunidade Axi Select:

Zhu tem décadas de experiência no mercado, em abordagens técnicas, fundamentais e algorítmicas. Sua progressão indica um forte foco na execução disciplinada, controle de risco e crescimento a longo prazo.

Ramon é conhecido pelo seu estilo de negociação metódico com base em dados e consistência, e exposição controlada em diferentes condições de mercado.

Sergio exemplifica adaptabilidade e disciplina mental ao ajustar sua abordagem durante vários estágios do programa para, finalmente, atingir seu nível mais alto.

Carreiras Sustentáveis em Negociação

Com os traders focados no ano, o aumento do engajamento e da progressão dentro da Axi Select destaca uma demanda crescente por caminhos de negociação profissionais que priorizem longevidade, responsabilidade e desempenho ao longo do tempo.

O marco ressalta o valor das plataformas que apoiam os traders em todas as etapas do seu desenvolvimento, fornecendo não apenas acesso ao capital, mas também a estrutura e o ambiente necessários para o crescimento, progresso e criação de carreiras sustentáveis em negociação.

Sobre a Axi

A Axi é uma marca global de trading de FX e CFD online, com milhares de clientes em mais de 100 países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para vários tipos de ativos, incluindo Forex, Ações, Ouro, Petróleo, Café e muito mais.

Para mais informações ou comentários adicionais da Axi, contate: mediaenquiries@axi.com

O programa Axi Select está disponível somente para clientes da AxiTrader LLC. As negociações apresentam um alto risco de perda de investimento. Este conteúdo pode não estar disponível na sua região. Não se destina a um conselho de investimento. Para mais informações, consulte nossos Termos de Serviços.