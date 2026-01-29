PRE ANNOUNCEMENT OF CERTIFICATE AUCTION TENDER
MONETARY POLICY MEETING 2026-01-28
AUCTION PERIODS COMMENCING: 2026-02-04: FIXED RATE 1.75 %
(VALID UNTIL NEXT MONETARY POLICY MEETING)
DEPOSIT RATE 1.65 %
LENDING RATE 1.85 %
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
AuctionAuction resultsAuction date2026-01-27Start date2026-01-28Maturity date2026-02-04Interest rate1.75 %Offered volume, SEK bn538.0Total bid amount, SEK bn470.2Accepted volume, SEK bn470.2Number of...Read More
Bid date, 2026-01-27Auction date2026-01-27Settlement date2026-01-28Maturity Date2026-02-04Nominal amount538 billion SEKInterest rate1.75 %Bid times09.30-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateBids are made...Read More