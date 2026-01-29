eQ on kerännyt Private Equity -rahastoihin 155 miljoonaa euroa – Janne Holmia PE-tiimin neuvonantajaksi

Lehdistötiedote

29.1.2026, klo 11:40

eQ on kerännyt yhteensä 155 miljoonaa euroa neljään uuteen private equity- ja venture capital -rahastoon.

eQ PE XVIII North -rahasto tarjoaa hajautetun sijoitusmahdollisuuden useisiin pääomasijoitusrahastoihin, jotka sijoittavat listaamattomiin, pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin Pohjois-Euroopassa. Sitoumukset kohdistuvat uusiin, perustettaviin rahastoihin ja lisäksi toteutetaan jälkimarkkinatransaktioita sekä tehdään rinnakkaissijoituksia. Sijoitukset hajautetaan eri toimialoille, maantieteellisesti ja ne hajautuvat hyvin myös ajallisesti noin 200 yhtiöön.

eQ PE SF VI -rahasto ostaa rahasto-osuuksia jälkimarkkinoilta sekä osallistuu ns. jatkorahastoihin. Rahaston maantieteellinen ja yrityskokofokus on sama kuin eQ PE XVIII North -rahaston. eQ PE Direct I on eQ:n ensimmäinen rinnakkaissijoitusrahasto, joka sijoittaa noin 20 pohjoiseurooppalaiseen pk-yritykseen, joissa pääomistajana on tyypillisesti eQ:n kohderahastomanageri. eQ on jo vuodesta 2015 tehnyt rinnakkaissijoituksia eri maissa, eri sektoreilla ja eri yritystilanteissa yli 15 eri managerin kanssa.

Lisäksi, eQ on perustanut myös kolmannen venture capital -rahastonsa eQ VC III US. Rahasto sijoittaa pääomansa johtaviin pohjoisamerikkalaisiin venture capital -rahastoihin. Sijoituksia toteutetaan siemen-, varhaisen ja kasvuvaiheeseen sijoittaviin eliittirahastoihin. eQ:n sijoitusneuvonantajana toimii TrueBridge Capital Partners, joka on vuonna 2007 perustettu, yksi maailman johtavista pelkästään venture-rahastoihin sijoittavista toimijoista.

Kaikkien rahastojen varainkeruuta jatketaan vuoden 2026 ajan. Rahastot ovat myynnissä vain ammattimaisille sijoittajille. eQ on viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana kerännyt Eurooppa PE-rahastoihinsa pääomia yhteensä 2 miljardilla eurolla. eQ:n keräämä pääoma, sisältäen myös eQ:n Pohjois-Amerikka PE-rahastot ja VC-rahastot, on yhteensä 3,1 miljardia euroa.

eQ vahvistaa samalla PE-organisaatiotaan. Janne Holmia on aloittanut PE-tiimin neuvonantajana tammikuussa 2026. Holmia on toiminut edelliset 17 vuotta Verdane Capital Advisorsissa, joista viimeiset viisi vuotta partnerina ja Suomen maajohtajana. Hän on myös toiminut Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Holmia tulee toimimaan Mika Hakolan ja Markus Malmin ohella Sponsor & Liquidity Solutions -tiimissä, jonka vastuulla on SF- ja Direct -strategioiden salkunhoito.

eQ Varainhoidon pääomasijoitustoiminnan johtaja Staffan Jåfs toteaa:

”Kaikki PE-strategiamme sijoittavat kannattaviin ja kasvaviin pk-yrityksiin, joiden liikevaihto on pääosin alle 100 miljoonaa euroa. Tässä segmentissä sijoitushetken hinnoittelu on suurempiin yhtiöihin verrattuna maltillisempi, velan käyttö pienempää, arvonluonti operatiivista ja irtautumiset pääosin myyntejä teollisille toimijoille tai isommille pääomarahastoille. Tässä kokoluokassa tuottohajonta rahastojen välillä on merkittävä ja parhaat managerit valitsevat sijoittajansa. eQ on jo yli 20 vuoden ajan sijoittanut tähän segmenttiin ja omaa erinomaisen verkoston, joka mahdollistaa pääsyn parhaisiin rahastoihin.

Venture capital -omaisuusluokan tuottohajonta on erittäin iso ja realisoidut tuotot ovat keskittyneet hyvin pieneen managerijoukkoon. Markkinaymmärrys, verkostot ja pääsy managereihin on keskeistä tuoton kannalta. Kumppanillamme TrueBridgellä on erinomainen tuottohistoria ja TrueBridge on pitkään sijoittanut rahastoihin, joihin pääsy on hyvin rajoitettua.

10 hengen tiimimme on jo yksi isoimpia ja kokeneimpia pk-kenttään sijoittavia tiimejä Pohjoismaissa. Janne Holmia tuo meille arvokasta yritystason sijoituskokemusta ja arvonluontiosaamista. Uskomme vahvasti jälkimarkkina- ja uuden rinnakkaissijoitusstrategiamme kasvuun ja Sponsor & Liquidity Solutions -tiimin myötä voimme joustavasti allokoida resurssit kapasiteettitarpeen mukaan. Haluamme olla Pohjois-Euroopan johtaville pk-managereille monipuolisia pääomaratkaisuja tuova kumppani ja Jannen mukaantulo vahvistaa markkina-asemaamme entisestään.”

Helsinki 29.1.2026

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset, eQ Varainhoito Oy, +358 (9) 6817 8736, staffan.jafs@eQ.fi

eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,7 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.