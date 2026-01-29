Communication du groupe Casino

Paris, le 29 janvier 2026

La société Casino Guichard Perrachon prend acte du jugement rendu ce jour par le Tribunal correctionnel de Paris qui l’a relaxée du chef de manipulation de cours et l’a condamnée au paiement d’une amende de 40 millions d’euros, dont 20 millions d’euros avec sursis ainsi qu’à des réparations civiles, pour corruption privée et manipulation de marché en raison de faits remontant aux années 2018 et 2019.

La société examine les suites qu’elle entend donner et se réserve la possibilité de former un recours devant la Cour d’appel de Paris.

***

