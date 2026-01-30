Déclaration de Bombardier

MONTRÉAL, 29 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous avons pris connaissance du message publié par le président des États-Unis sur les médias sociaux et sommes en communication avec le gouvernement canadien. Bombardier est une entreprise internationale qui emploie plus de 3 000 personnes aux États-Unis dans 9 sites importants et crée des milliers d’emplois américains par l’intermédiaire de 2 800 fournisseurs. Nos avions, nos installations et nos techniciens sont entièrement certifiés selon les normes de la FAA et sont reconnus dans le monde entier. Nous investissons activement dans l’expansion de nos activités aux États-Unis, comme en témoigne notre récente annonce à Fort Wayne, dans l’Indiana.

Des milliers d’avions privés et civils construits au Canada volent chaque jour aux États-Unis. Nous espérons que cette situation sera rapidement résolue afin d’éviter un impact significatif sur le trafic aérien et les passagers.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces armées et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication..

