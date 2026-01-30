TCM Group A/S: Storaktionærmeddelelse

Tvis, 30. Januar 2026

Storaktionærmeddelelse
TCM Group A/S ("Selskabet") kan med henvisning til Kapitalmarkedslovens § 30 oplyse, at Bank of America Corporation har meddelt, at de pr. 21. januar 2026 har ændret deres besiddelse af aktier og stemmerettigheder og andre finansielle instrumenter i henhold til Kapitalmarkedslovens § 39 stk. 2 i TCM Group A/S som følger:

Aktiekapital og stemmerettighederBesiddelse i TCM Group A/S tidligereBesiddelse i TCM Group A/S pr. 21. januar 2026
Aktiekapital og stemmerettigheder knyttet til aktier i %0,181%0,160%
Aktiekapital og stemmerettigheder knyttet til finansielle instrumenter i %0,003%6,936%
Bank of America Corporation samlede aktiekapital og stemmerettigheder i %0,184%7,096%

Pr. 21. januar 2026 kontrollerer Bank of America Corporation direkte eller indirekte 746.058 aktier / stemmerettigheder og andre finansielle instrumenter i TCM Group A/S, svarende til 7,096% af den samlede aktiekapital og stemmerettighederne i TCM Group A/S.

For yderligere information:
Torben Paulin, CEO TCM Group A/S +45 21 21 04 64
IR Contact – ir@tcmgroup.dk

Om TCM Group
TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

