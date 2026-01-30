ORION OYJ

LEHDISTÖTIEDOTE

30.1.2026 KLO 9.30



Orion julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2025 ja järjestää verkkolähetyksen 12.2.2026

Orion julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2025 torstaina 12.2.2026 noin klo 12.00. Tiedote ja siihen liittyvä esitysmateriaali ovat julkistuksen jälkeen saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.orionpharma.com/fi/sijoittajat.

Verkkolähetys ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen verkkolähetys sekä puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään torstaina 12.2.2026 klo 14.00.

Linkki suoraan webcast-lähetykseen löytyy Orionin verkkosivuilta osoitteesta www.orionpharma.com/fi/sijoittajat. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin samana päivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta: https://events.inderes.com/orion/q4-2025/dial-in.

Puhelinnumerot ja konferenssitunnus osallistumista varten toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen. Mikäli haluat esittää kysymyksen konferenssin aikana, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi kysymysjonoon.

Kysymyksiä voi esittää myös kirjallisesti verkkolähetyksen kysymyslomakkeen kautta.

Hiljainen kausi

Tilinpäätöstiedotteen julkistamista edeltävä hiljainen kausi on meneillään ja jatkuu katsauksen julkistukseen saakka.



Yhteyshenkilö:

Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, Orion Oyj

Puh. +358 10 426 2721

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orionpharma.com

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2024 oli 1 542 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti noin 3 700 hyvinvoinnin rakentajaa maailmanlaajuisesti. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.