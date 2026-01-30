Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Fingrid Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Fingridin hallituksen jäsenten jäsenmääräksi viisi (5) ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Eeva-Liisa Virkkunen, Leena Mörttinen ja Jero Ahola toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Anne Jalkala ja Mikko Mursula ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa Mika Lehtimäen ja Christoffer Nybergin valitsemista hallituksen uusiksi jäseniksi samaksi toimikaudeksi.

Mika Lehtimäki, kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinööri, Suomen kansalainen. Lehtimäki on toiminut Boliden-konsernin energiapäällikkönä vuodesta 2011 alkaen. Aiemmin Lehtimäki on toiminut Outokumpu Oyj:ssä eri tehtävissä vuosina 1997–2011.

Lisäksi Lehtimäki on Teknologiateollisuus ry:n kestävän kehityksen työryhmän jäsen.

Christoffer Nyberg, kauppatieteiden maisteri, Suomen kansalainen. Nyberg on toiminut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen vanhempana salkunhoitajana vuodesta 2025 alkaen, salkunhoitajana vuosina 2023–2025 ja analyytikkona vuosina 2020–2022. Aiemmin Nyberg on toiminut Ernst & Young Oy:n analyytikkona vuosina 2016–2020 sekä Ålandsbanken Abp:ssä salkunhoitajana vuosina 2014–2016.

Lisäksi Nyberg on Tieyhtiö Valtatie 7 Oy:n, Valtatie 7 Holding Oy:n ja Buffalo HoldCo Oy:n hallituksien jäsen.

Lisäksi ehdotetaan, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Eeva-Liisa Virkkunen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Leena Mörttinen valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Eeva-Liisa Virkkunen, Jero Ahola ja Mika Lehtimäki ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Leena Mörttinen ja Christoffer Nyberg ovat riippumattomia yhtiöstä, mutta eivät merkittävistä osakkeenomistajista, koska heillä on toimisuhde merkittävään osakkeenomistajaan.

Kaikki valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan. Ehdotuksen mukaan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 3 000 euroa/kk, varapuheenjohtajalle 1 300 euroa/kk ja hallituksen jäsenille 1 000 euroa/kk, minkä lisäksi kokouspalkkiona 600 euroa hallituksen, sen valiokuntien kokouksista sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouksista, joihin jäsen on osallistunut.

Lisätietoja Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä on yhtiön internet-sivuilla. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Karri Safo (nimeäjänä Suomen valtio) ja jäseninä Mikko Räsänen (nimeäjänä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö llmarinen) sekä Erkko Ryynänen (nimeäjänä Aino Holdingyhtiö Ky).

Lisätietoja:

Fingrid, johtaja, laki- ja vastuullisuusasiat, Marina Louhija

puh. 040 519 0627