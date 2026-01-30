AaB i forhandling om salg af Mads Bomholt

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2026/02

Aalborg, 30. januar 2026

Aalborg Boldspilklub A/S oplever stor interesse fra flere klubber for Mads Bomholt og har nu modtaget et konkret bud fra en udenlandsk klub for en transfer af spilleren.

I den forbindelse har AaB valgt at indlede realitetsforhandlinger om dette. Der er ikke sikkerhed for, at en aftale vil blive indgået.



Mads Bomholt blev som U/13-spiller tilknyttet AaB Akademiet, da han skiftede fra partnerklubben Hadsund Boldklub.



Indtil videre er 20-årige Mads Bomholt noteret for 73 officielle kampe og syv scoringer for AaB’s bedste mandskab samt ni U-landsholdsoptrædener for Danmark.



Mads Bomholt har kontrakt med AaB indtil 30. juni 2028.



Et eventuelt salg af Mads Bomholt forventes ikke umiddelbart at påvirke forventningerne for 2026, som er et resultat i niveauet minus 30 til minus 50 mio. kr. Spændet på 20 mio. kr. er med baggrund i uvisheden om, om AaB rykker op i 3F Superligaen eller forbliver i Betinia Ligaen i sæsonen 2026/2027.



I forventningerne til årets resultat er desuden inkluderet spillersalg, investering i spillertruppen og investering i kommercielle aktiviteter.



I lighed med tidligere udmeldt vil yderligere information om en kommende ekstraordinær generalforsamling og kapitaludvidelse blive offentliggjort, når den foreligger.



AaB A/S har for nuværende ikke yderligere kommentarer. En ny meddelelse vil tilgå Fondsbørsen, hvis der opnås en aftale om en transfer af Mads Bomholt.



