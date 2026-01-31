AaB forventer salg af Mads Bomholt

NASDAQ Copenhagen A/S

Aalborg, 31. januar 2026

Aalborg Boldspilklub A/S er nået til enighed med en udenlandsk klub om en transfer af Mads Bomholt.



Mads Bomholt blev som U/13-spiller tilknyttet AaB Akademiet, da han skiftede fra partnerklubben Hadsund Boldklub.



Indtil videre er 20-årige Mads Bomholt noteret for 73 officielle kampe og syv scoringer for AaB’s bedste mandskab samt ni U-landsholdsoptrædener for Danmark.



Mads Bomholt har kontrakt med AaB indtil 30. juni 2028.



Som meddelt i fondsbørsmeddelelse 2026/02 forventes et salg af Mads Bomholt ikke at påvirke forventningerne for 2026, som er et resultat i niveauet minus 30 til minus 50 mio. kr. Spændet på 20 mio. kr. er med baggrund i uvisheden om, om AaB rykker op i 3F Superligaen eller forbliver i Betinia Ligaen i sæsonen 2026/2027.



I forventningerne til årets resultat er desuden inkluderet spillersalg, investering i spillertruppen og investering i kommercielle aktiviteter.



I lighed med tidligere udmeldt vil yderligere information om en kommende ekstraordinær generalforsamling og kapitaludvidelse blive offentliggjort, når den foreligger.



AaB A/S har for nuværende ikke yderligere kommentarer.



