Quantexa reconnu comme Leader dans le 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Decision Intelligence Platforms

LONDRES, 30 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, pionnier mondial de l’intelligence décisionnelle, annonce ce jour avoir été nommé leader dans le 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Decision Intelligence Platforms (Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® pour les plateformes d’intelligence décisionnelle).

Ce rapport inaugural de Gartner introduit la catégorie des Decision Intelligence Platform (plateformes d’intelligence décisionnelle), fournit une analyse détaillée du marché et évalue les fournisseurs selon deux critères : l’exhaustivité de leur vision et leur capacité d’exécution. Quantexa a été positionnée le plus à droite pour l’exhaustivité de la vision, ce qui, selon l’entreprise, démontre la solidité, la maturité et la capacité de sa plateforme d’intelligence décisionnelle à répondre aux exigences des grandes entreprises, en aidant les organisations à opérationnaliser des décisions fiables à grande échelle.

« Depuis sa création, Quantexa est à l’avant-garde de l’intelligence décisionnelle, guidée par un engagement constant à apporter innovation et confiance dans la prise de décision à tous les secteurs dans le monde », a déclaré Vishal Marria, fondateur et PDG de Quantexa. « Alors que l’industrie passe de l’adoption initiale de l’IA à un avenir marqué par des systèmes agentiques, notre plateforme continue de fournir des informations décisionnelles fiables et contextuelles qui génèrent des résultats commerciaux concrets. Pour nous, être nommé Leader dans le 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Decision Intelligence Platforms (Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® pour les plateformes d’intelligence décisionnelle) valide notre vision et la demande croissante de solutions qui apportent du contexte et permettent la collaboration entre humains et IA pour produire un impact mesurable. »

Les organisations de services financiers (banques et assureurs) ainsi que le secteur public se tournent de plus en plus vers une intelligence décisionnelle enrichie par le contexte afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et les résultats stratégiques. La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa fournit une base de données fiable, contextualisée et prête pour l’IA, permettant de prendre des décisions plus rapides, plus intelligentes et plus sûres dans des environnements complexes et fortement réglementés.

Quantexa a récemment lance Quantexa AI, l’évolution de sa plateforme d’intelligence décisionnelle, compatible avec l’agentique, permettant aux humains comme aux agents d’IA d’interagir avec les données dans leur contexte afin de soutenir, d’enrichir et d’automatiser les décisions critiques. Quantexa continue d’investir dans des innovations spécifiques aux métiers et dans des déploiements accélérés générateurs de valeur, apportant une expertise contextuelle aux fonctions commerciales essentielles telles que la connaissance client, la conformité et la gouvernance décisionnelle.

Pour en savoir plus sur la manière dont Quantexa a été nommé Leader dans cette catégorie émergente et stratégique, consultez le rapport complet 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Decision Intelligence Platforms.

Clause de non-responsabilité Gartner

Gartner® Magic Quadrant™ for Decision Intelligence Platforms, David Pidsley, Carlie Idoine, Kevin R. Quinn, Gareth Herschel, Kjell Carlsson, Ph.D. 26 janvier 2026.

Gartner ne recommande aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses rapports de recherche, ni ne conseille aux utilisateurs de technologies de ne retenir que les fournisseurs les mieux notés ou autrement désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant ce rapport de recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde. Elles sont utilisées avec l’autorisation de leur propriétaire. Tous droits réservés.

Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Elle est utilisée dans cette annonce avec l’autorisation de ses propriétaires. Tous droits réservés.

À propos de Quantexa

Quantexa est une société internationale spécialisée dans les données, l’analyse et les logiciels d’IA, pionnière dans le domaine de l’intelligence décisionnelle, qui aide les organisations à prendre des décisions en toute confiance grâce à des données contextuelles. Grâce aux dernières avancées en matière d’IA, notre plateforme d’intelligence décisionnelle transforme les données cloisonnées en informations contextuelles connectées afin de faciliter la transition d’une organisation axée sur les données vers une organisation axée sur les décisions. Nos clients utilisent la technologie Quantexa pour garantir leur protection, leur optimisation et leur croissance en relevant des défis majeurs à l’échelle de l’organisation en lien avec la gestion des données, la veille client, la connaissance du client, la criminalité financière et économique, les risques, la fraude et la sécurité.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Une étude indépendante de Forrester TEI révèle que les clients enregistrent un retour sur investissement de 228 % en trois ans. Fondée en 2016, Quantexa compte désormais plus de 900 collaborateurs et des milliers d’utilisateurs travaillant sur des milliards de points de données à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.quantexa.com ou suivez-nous sur LinkedIn.