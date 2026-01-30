CRCAM SUD RHONE ALPES - INFORMATION FINANCIERE ANNUELLE - RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES

SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE

Au capital actuel de 69 689 007,75 euros

Siège social : 12 Place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9

402 121 958 RCS GRENOBLE

Une structure financière solide pour poursuivre l’accompagnement de nos clients et soutenir l’économie du territoire

Information financière annuelle : Résultats au 31 décembre 2025

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a, dans sa séance du 30 janvier 2026, arrêté les comptes au 31 décembre 2025.

Faits marquants 2025



L’année 2025 a, une nouvelle fois, été marquée par une actualité politique et géopolitique particulièrement agitée. En France, la forte instabilité politique a contribué à maintenir la prime de risque française à un niveau élevé. Sur le plan international, l’arrivée au pouvoir de D. Trump et notamment les incertitudes quant à sa politique douanière, ont généré de la nervosité sur les marchés financiers.







Les politiques monétaires ont poursuivi, en 2025, la trajectoire initiée en 2024 à savoir une baisse des taux courts avec le reflux de l’inflation aux Etats-Unis et en Europe.







Ce contexte de tensions sur les taux longs et de baisse des taux courts a généré une pentification de la courbe des taux avec des taux courts plus bas que les taux longs.







Malgré ce contexte, l’activité 2025 de la Caisse régionale a été soutenue avec un rebond marqué de la demande en financement habitat (+45%) et une dynamique de collecte soutenue notamment alimentée par le taux d’épargne des Français. La conquête est d’un bon niveau avec plus de 35 000 nouveaux clients.







Fidèle à son ambition d’accompagner les grandes transformations de la société, la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes a également poursuivi sa structuration sur les enjeux de transitions énergétiques et sociétaux en apportant des solutions innovantes auprès de ses clients.







Forte de son modèle coopératif avec 398 200 sociétaires, soit plus d’un client sur deux, la Caisse Régionale prouve, notamment à travers ses résultats 2025, une belle dynamique commerciale et une solidité financière sur le long-terme.





Activité Commerciale

Chiffres clés (en millions €) 31/12/2024 31/12/2025 Variation Encours de crédits 20 627 20 986 + 1,7 % dont crédits habitat 13 680 13 885 + 1,5 % Encours collecte 27 000 27 989 + 3,7 % Nombre de contrats assurance

et prévoyance 546 556 558 726 + 2,2 %

Activité Crédit

Les encours de crédits ont progressé de 1,7% en 2025 après deux années marquées par un ralentissement. Les crédits habitat contribuent largement à cette reprise avec une hausse de l’encours de 1,5% sur la période.

Les réalisations de crédits amortissables atteignent 2,84 Md€ sur l’ensemble de l’année, en hausse de 27,5% par rapport à 2024

(dont 1 478 M€ de crédits habitats, en hausse de 45% par rapport à 2024).

Activité Collecte

L’encours de collecte atteint 27,99 Md€, en croissance de + 3,7 % sur un an. L’encours des parts sociales au bilan des caisses locales atteint quant à lui 318 M€.

La collecte bilan progresse de 1,6% sur 12 mois notamment grâce à une croissance des dépôts à vue de 2%.

L’encours d’assurance-vie progresse de + 8,3 % sur un an confirmant la très bonne dynamique au cours de l’exercice.

Activité Assurance et prévoyance

Le portefeuille de contrats IARD et Prévoyance progresse de + 2,2 % pour atteindre 558 700 contrats à fin décembre 2025, avec plus de 72 600 nouveaux contrats souscrits au cours de l’année (+ 8,8%).

Développement fonds de commerce

Le stock de dépôts à vue continue de progresser et atteint 655 500 comptes à fin décembre, soit une évolution de + 2,5 % sur un an soutenu par une bonne dynamique de conquête. La nouvelle offre ma banque au quotidien, lancée fin 2021, équipe plus de 173 600 clients. Le nombre de sociétaires s’élèvent quant à lui à plus de 398 200, en progression de 2,8% sur un an.

Résultats financiers

Chiffres clés (en millions €) 31/12/2024



31/12/2025



Variation Produit Net Bancaire (PNB) 421,8 440,4 + 4,4 % Charges de fonctionnement -282,0 -291,3 +3,3% Résultat Brut d’Exploitation 139,8 149,1 +6,7 % Coefficient d’Exploitation 66,9% 66,1% -0,8 pts Résultat Net Social 91,5 95,5 +4,3 % Résultat Net Consolidé (RNPG) 94,1 107.1 +13,8 %

Le PNB de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes s’établit à 440,4 M€ en 2025, en hausse de 4,4% sur un an. La pentification de la courbe des taux favorise la marge d’intermédiation qui progresse de près de 10% tandis que les revenus liés aux commissions sont stables après une année 2024 marquée par des revenus exceptionnels. Les revenus liés aux placements progressent de + 9,5 % du fait notamment des dividendes du Groupe et des filiales de la Caisse régionale ainsi que de la hausse des taux de marché qui améliore le rendement des placements.

Les charges de fonctionnement, d’un montant de 291,3 M€, enregistrent un accroissement de + 3,3 % sur un an. Les charges de personnel progressent dans une ampleur moindre que les années précédentes du fait de la baisse de l’inflation. Les autres charges affichent une hausse plus significative notamment sous l’impulsion des investissements informatiques (matériel et développement groupe autour des usages digitaux) et de la construction du nouveau projet d’entreprise de la Caisse Régionale.

Le coût du risque atteint 40,4 M€ en 2025, en baisse par rapport à 2024 (45,0 M€). Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours augmente à 1,90 % illustrant la dégradation du contexte économique dont souffre certains de nos clients. La couverture de ces risques crédits a été renforcée de 27 M€ au cours de l’année 2025.

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés, le résultat net social à fin 2025 s’établit à 95,5 M€, en hausse de 4,3 % sur un an. Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle est réalisée dans un contexte de montée du risque et de hausse de la fiscalité (cf. instauration de la surtaxe).

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe annuel 2025 s’établit à 107,1 M€, en hausse de 13,8% par rapport à 2024.

Structure financière

La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s’élève à 16,4 Md€, représentant environ 60 % du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 127 % à fin 2025. Les prêts octroyés à la clientèle représentent près de 76 % du bilan.

L’endettement de marché court terme est de 1,53 Md€, couvert par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d’une valeur de 1,8 Md€. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 110,9 % pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 112 % au 31/12/2025.

Nos fonds propres prudentiels, composés en quasi-intégralité de Core Tier one, s’élèvent à 1,95 Md€. La Caisse régionale dispose d’un niveau de solvabilité élevé avec un ratio CRD5 à 23,92%.

En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes confirme la robustesse de la Caisse régionale ainsi que sa capacité de développement et d’accompagnement de ses clients sur son territoire.

Certificat Coopératif d’Investissement (CCI)



Le cours du CCI Sud Rhône Alpes s’élève à 189,02 € au 31/12/2025, en hausse de + 50.61 % sur l’année 2025. En intégrant le dividende de 6 € distribué en juin 2025, la hausse sur 12 mois est de +56.02%.







Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale le versement d’un dividende de 6,27€ par titre, représentant un rendement de 3.32 % par rapport au cours du 31/12/2025.



Perspectives 2026



L'année s'annonce riche en défis et en opportunités. Dans ce contexte, la Caisse régionale ainsi que le Groupe Crédit Agricole réaffirment leur volonté d'accompagner tous les clients, sur tous leurs univers de besoins et via tous les canaux. Le développement digital constituera ainsi l'une de nos priorités majeures, en complément de notre présence de proximité. Le lancement récent du parcours habitat 100% digital avec un accord de principe en quelques minutes en est une belle illustration.







Par ailleurs, face aux grandes transitions qui transforment nos territoires – énergie verte, agriculture, tourisme et mobilité douce – nous poursuivons nos efforts pour financer, conseiller et connecter les acteurs économiques. Notre objectif : accompagner durablement la transformation de notre territoire.







Forte de son modèle mutualiste robuste et diversifié, la Caisse Régionale poursuit cette trajectoire avec la même ambition : être un banquier-assureur utile, engagé et proche de tous.





Compartiment C — ISIN : FR0000045346

Responsable de l’information financière : Cloé NEFUSSI

E-mail : cloe.nefussi@ca-sudrhonealpes.fr

