Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter
30. januar 2026
Aktietilbagekøbsprogram - afslutning
Aktietilbagekøbsprogrammet på DKK 1.000 mio. er nu afsluttet og fuldt udnyttet med 1.000 mio. kroner. Tilbagekøbene er blevet gennemført i perioden den 2. juni 2025 til den 30. januar 2026.
Aktietilbagekøbsprogrammet er blevet gennemført i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Siden seneste selskabsmeddelelse og frem til afslutningen af aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner blevet foretaget under dette:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet
(kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|681.177
|1.437,97
|979.512.300
|26. januar 2026
|2.500
|1.605,76
|4.014.400
|27. januar 2026
|2.500
|1.615,45
|4.038.625
|28. januar 2026
|2.500
|1.602,98
|4.007.450
|29. januar 2026
|3.000
|1.598,00
|4.794.000
|30. januar 2026
|2.270
|1.598,54
|3.628.686
|I alt under aktietilbagekøbsprogrammet på 1.000 mio. kroner
|693.947
|1.441,03
|999.995.460
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet på 500 mio. kroner eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025
|414.200
|1.207,12
|499.988.706
|I alt tilbagekøbt
|1.108.147
|1.353,60
|1.499.984.166
Efter ovennævnte transaktioner og efter afslutningen af aktietilbagekøbsprogrammets del II ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 1.108.147 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 4,36 % af bankens selskabskapital.
De tilbagekøbte aktier under aktietilbagekøbsprogrammet på 500 mio. kroner afsluttet den 28. maj 2025 og aktietilbagekøbsprogrammet på 1.000 mio. kroner afsluttet den 30. januar 2026 vil blive indstillet til annullering på bankens ordinære generalforsamling i marts 2026.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Vedhæftet fil