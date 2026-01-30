Compagnie de Financement Foncier : Communiqué sur les résultats annuels 2025

Communiqué de presse à diffusion effective et intégrale

Paris, le 30 janvier 2026

Résultats de la Compagnie de Financement Foncier en 2025

Le 30 janvier 2026, le conseil d'administration de la Compagnie de Financement Foncier s’est réuni, sous la présidence d’Éric FILLIAT, pour arrêter les comptes annuels 2025.

En 2025, dans un contexte économique et politique toujours complexe, la Compagnie de Financement Foncier a enregistré de bonnes performances grâce à la sécurité de son modèle, à la confiance de ses investisseurs et à l’intérêt renouvelé des établissements du Groupe BPCE pour son refinancement compétitif.

Acteur de la stratégie de refinancement du Groupe BPCE, la Compagnie de Financement Foncier est un émetteur de référence par sa capacité à saisir des opportunités de marché et à proposer aux investisseurs des solutions répondant à leurs attentes. Cette agilité lui permet d’apporter des refinancements compétitifs aux établissements du Groupe BPCE pour leurs activités de crédit.

Sur l’exercice 2025, la Compagnie de Financement Foncier a procédé à l’émission de 4,3 Md€ d’obligations garanties, dont 4 Md€ sous format public euro benchmark.

En février, la Compagnie de Financement Foncier a réalisé une première émission « double tranche » d’un montant total de 1,25 Md€, composée d’une tranche de 750 M€ à 5 ans et d’une tranche de 500 M€ à 10 ans. Le fort taux de sursouscription observé ainsi que la diversification géographique et institutionnelle des investisseurs présents ont confirmé le succès de cette opération.

En mai, une seconde émission « double tranche » d’un montant de 1,25 Md€ a été lancée, comprenant 500 M€ à 4 ans et 750 M€ à 9 ans. La demande, particulièrement soutenue, a atteint 4,1 Md€.

En septembre, la Compagnie de Financement Foncier a émis une nouvelle obligation de 750 M€ à 5,5 ans, souscrite par 55 investisseurs, dont 25 % basés en France et 21 % en Allemagne, avec une participation significative des banques centrales.

Enfin, en novembre, une émission supplémentaire de 750 M€ à 7,25 ans a suscité un vif intérêt des investisseurs, générant une demande totale de 4,8 Md€ et bénéficiant d’une large diversification géographique et institutionnelle.

La Compagnie de Financement Foncier a, par ailleurs, poursuivi sa diversification en devises en émettant deux tranches en CHF, équivalentes à 106,5 M€ chacune, sur des maturités de 5 et 9 ans.

La Compagnie de Financement Foncier a également répondu aux besoins spécifiques des investisseurs via des placements privés, un élément clé de sa stratégie d’émission démontrant sa capacité à offrir des solutions sur mesure.

En 2025, la Compagnie de Financement Foncier a refinancé un montant total de 4,4 Md€ (hors opération court terme de 300 M€ à échéance 30.09.2025) de créances apportées par les établissements du Groupe BPCE. Parmi les temps forts de l’année, figurent une opération de refinancement de dettes adossées à un portefeuille d’actifs résidentiels « Corporates hypothécaires » pour un montant de près de 200 M€ et une nouvelle opération de crédit export à hauteur de 130 M€.

Ces performances, réalisées sur des marchés toujours concurrentiels, reflètent l’engagement et l’efficacité de l’ensemble de équipes impliquées. Elles confirment également le succès du dispositif mis en place et la pertinence de la stratégie de diversification, développée avec le Groupe BPCE, qui permet à la Compagnie de Financement Foncier de financer les différentes lignes métiers du Groupe à des conditions compétitives.

II. RÉSULTAT DE LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER

Le produit net bancaire s’élève à 120 M€.

Les frais généraux, à 55 M€, sont en réduction par rapport à l’exercice précédent. Ils restent maîtrisés et tiennent compte de la facturation des prestations réalisées par le Crédit Foncier ainsi que des charges d’honoraires et de sous-traitance qui restent contenues.

Le résultat brut d’exploitation atteint 65 M€.

Le coût du risque 2025 ressort en reprise nette de 0,3 M€, témoin de la qualité des actifs portés au bilan de la Compagnie de Financement Foncier.

La charge d’impôt globale s’élève à 20 M€, impactée notamment par la surtaxe d’impôt sur les sociétés résultant de la loi de finances 2025.

Le résultat net s’établit à 46 M€ au 31 décembre 2025.

III. INFORMATIONS BILANCIELLES

Le total du bilan de la Compagnie de Financement Foncier s’élève à 60,1 Md€ à fin 2025.

Les actifs refinancés par la Compagnie de Financement Foncier pour les établissements du Groupe en 2025 relèvent, majoritairement, du secteur public, augmentant la proportion de cette nature de clientèle au bilan de la Compagnie de Financement Foncier.

A fin 2025, l’encours d’obligations garanties s’établit à 50,4 Md€, dettes rattachées incluses.

IV. INFORMATIONS PRUDENTIELLES

Bien qu’exemptée d’exigences réglementaires en ce qui concerne les ratios de solvabilité, la Compagnie de Financement Foncier calcule, à ses bornes et à titre indicatif, un ratio Common Equity Tier One (CET 1). Au 31 décembre 2025, ce ratio s’élève à 47,6 % bien supérieur au seuil minimum prévu par le Règlement 575/2013 (CRR).

Conformément à la législation applicable aux sociétés de crédit foncier, la Compagnie de Financement Foncier maintient un ratio de couverture de ses passifs privilégiés supérieur à 105 %.

Annexes

Sauf mention contraire, les données financières du présent communiqué de presse sont à ce jour estimées et issues des états financiers de la Compagnie de Financement Foncier. Ces derniers comprennent les comptes individuels et les notes explicatives liées, établis conformément au référentiel comptable français et aux normes du Groupe BPCE applicables.

En date de publication du présent communiqué, les procédures d'audit menées par les commissaires aux comptes sur les états financiers annuels sont en cours.

La Compagnie de Financement Foncier est un établissement de crédit agréé en qualité d’établissement de crédit spécialisé et de société de crédit foncier, affiliée à BPCE et filiale à 100 % du Crédit Foncier et du Groupe BPCE.

L’information réglementée est disponible sur le site internet www.foncier.fr dans la rubrique « Communication financière/Informations réglementées ».

