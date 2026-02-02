Aktsiaseltsi Infortar oma aktsiate omandamise tehingud

Aktsiaselts Infortar on perioodil 26 - 30. jaanuar 2026 omandanud Nasdaq Tallinna börsil oma aktsiaid alljärgnevalt:

Kuupäev Koondmaht (tk) Kaalutud keskmine päevahind (EUR) 26.01.2026 206 45,3000 27.01.2026 154 45,1000 28.01.2026 154 45,3000 29.01.2026 148 45,3000 30.01.2026 153 45,3000

Aktsiaselts Infortar omandab oma aktsiaid vastavalt 20. oktoobril 2025 avalikustatud teatele. Aktsiate tagasiostu täideviijaks ja korraldajaks on AS SEB Pank, kes teostab aktsiate tagasiostu Aktsiaseltsi Infortar nimel.

Omandamiste koondandmed (omandatud aktsiate kogus ja kaalutud keskmine hind päeva kaupa) avalikustatakse hiljemalt seitsmendal tehingupäevale järgneval kauplemispäeval ning tehakse kättesaadavaks Finantsinspektsioonile, Nasdaq Tallinna börsisüsteemi kaudu ja Aktsiaseltsi Infortar investorlehel.

Täpsem teave tehingute kohta on lisatud sellele teatele.

Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar põllumajanduse, insenerehituse, ehitusmaavarade, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6558 inimesele.

Lisainfo:

Kadri Laanvee

AS Infortar investorsuhete juht

Tel. 5156662

E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee

www.infortar.ee/investorile

