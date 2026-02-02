OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares and Total Voting Rights

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
02 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares and Total Voting Rights

The Company announces that on 30 January 2026 it had purchased a total of 69,083 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased69,083--
Highest price paid (per ordinary share)615.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)603.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)611.04p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 354,505,347 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 354,505,347 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change in their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority’s Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
30-01-202616:27:15GBp122609.50XLONxeaMVQYgyq7
30-01-202616:25:00GBp455609.50XLONxeaMVQYguaq
30-01-202616:24:43GBp256610.00XLONxeaMVQYgup@
30-01-202616:24:43GBp270610.00XLONxeaMVQYgup0
30-01-202616:24:43GBp227610.00XLONxeaMVQYgup2
30-01-202616:24:43GBp779610.00XLONxeaMVQYgup4
30-01-202616:24:43GBp392610.00XLONxeaMVQYgup6
30-01-202616:23:40GBp457609.50XLONxeaMVQYgvF7
30-01-202616:22:10GBp40609.50XLONxeaMVQYgd9E
30-01-202616:22:10GBp751609.50XLONxeaMVQYgd9K
30-01-202616:21:33GBp188609.50XLONxeaMVQYgaCn
30-01-202616:19:40GBp770610.00XLONxeaMVQYgZ6p
30-01-202616:19:39GBp883610.00XLONxeaMVQYgZ6u
30-01-202616:16:58GBp725610.50XLONxeaMVQYglDC
30-01-202616:15:51GBp246610.50XLONxeaMVQYgjya
30-01-202616:14:45GBp1,566611.00XLONxeaMVQYghrd
30-01-202616:14:45GBp424611.00XLONxeaMVQYghrf
30-01-202616:14:45GBp273611.00XLONxeaMVQYghrh
30-01-202616:14:45GBp204611.00XLONxeaMVQYghrj
30-01-202616:14:45GBp550611.00XLONxeaMVQYghrl
30-01-202616:14:45GBp460611.00XLONxeaMVQYghrn
30-01-202616:14:45GBp287611.00XLONxeaMVQYghrp
30-01-202616:14:45GBp257611.00XLONxeaMVQYghrv
30-01-202616:10:36GBp253610.50XLONxeaMVQYgLqf
30-01-202616:10:29GBp800610.50XLONxeaMVQYgLwn
30-01-202616:06:21GBp788610.50XLONxeaMVQYgVjb
30-01-202616:00:41GBp129610.50XLONxeaMVQYg62@
30-01-202616:00:41GBp317610.50XLONxeaMVQYg620
30-01-202615:39:21GBp380611.00XLONxeaMVQYhYXE
30-01-202615:32:28GBp58610.50XLONxeaMVQYhe2t
30-01-202615:32:28GBp218610.50XLONxeaMVQYhe2v
30-01-202615:29:33GBp680610.50XLONxeaMVQYhL1J
30-01-202615:29:33GBp233610.50XLONxeaMVQYhL1L
30-01-202615:29:33GBp64610.50XLONxeaMVQYhL1N
30-01-202615:29:33GBp515610.50XLONxeaMVQYhL1P
30-01-202615:29:32GBp380610.00XLONxeaMVQYhL0Y
30-01-202615:21:03GBp546610.00XLONxeaMVQYh7lh
30-01-202615:15:14GBp525610.00XLONxeaMVQYhCmc
30-01-202615:11:02GBp273610.50XLONxeaMVQYassY
30-01-202615:10:42GBp583611.00XLONxeaMVQYasL4
30-01-202615:08:42GBp400611.00XLONxeaMVQYar0Q
30-01-202615:06:09GBp203610.50XLONxeaMVQYanoH
30-01-202615:04:17GBp199611.00XLONxeaMVQYayxt
30-01-202614:58:47GBp533610.50XLONxeaMVQYabE@
30-01-202614:53:17GBp384610.50XLONxeaMVQYagVR
30-01-202614:52:29GBp391611.00XLONxeaMVQYaetz
30-01-202614:50:03GBp575611.50XLONxeaMVQYaKGh
30-01-202614:43:03GBp462612.00XLONxeaMVQYa7BD
30-01-202614:38:40GBp347613.00XLONxeaMVQYaFtb
30-01-202614:38:40GBp530613.50XLONxeaMVQYaFt@
30-01-202614:34:53GBp389614.00XLONxeaMVQYbsm5
30-01-202614:34:10GBp57614.50XLONxeaMVQYbt9c
30-01-202614:34:10GBp655614.50XLONxeaMVQYbt9e
30-01-202614:34:10GBp139614.50XLONxeaMVQYbt9g
30-01-202614:32:05GBp219614.00XLONxeaMVQYbmgp
30-01-202614:31:37GBp104614.00XLONxeaMVQYbnfR
30-01-202614:31:37GBp57614.00XLONxeaMVQYbnfT
30-01-202614:30:40GBp215614.00XLONxeaMVQYb$z8
30-01-202614:30:40GBp161614.00XLONxeaMVQYb$yz
30-01-202614:30:39GBp238614.00XLONxeaMVQYb$$0
30-01-202614:25:42GBp357612.50XLONxeaMVQYbasq
30-01-202614:25:42GBp224612.50XLONxeaMVQYbass
30-01-202614:22:47GBp441613.50XLONxeaMVQYbWyh
30-01-202614:22:47GBp240613.50XLONxeaMVQYbWyj
30-01-202614:22:47GBp58613.50XLONxeaMVQYbWyl
30-01-202614:22:47GBp498613.50XLONxeaMVQYbWyn
30-01-202614:22:47GBp613613.50XLONxeaMVQYbWyp
30-01-202614:22:47GBp380613.00XLONxeaMVQYbWy0
30-01-202614:10:28GBp219613.50XLONxeaMVQYbU@R
30-01-202614:04:24GBp377613.50XLONxeaMVQYb6L3
30-01-202614:04:24GBp309613.50XLONxeaMVQYb6LK
30-01-202614:04:24GBp282613.50XLONxeaMVQYb6LM
30-01-202614:04:24GBp286613.50XLONxeaMVQYb6Kh
30-01-202614:04:24GBp273613.50XLONxeaMVQYb6Kv
30-01-202614:04:24GBp114613.50XLONxeaMVQYb6Kx
30-01-202614:04:24GBp1,167613.50XLONxeaMVQYb6K1
30-01-202614:04:24GBp141613.50XLONxeaMVQYb6K3
30-01-202614:04:24GBp60613.50XLONxeaMVQYb6K5
30-01-202614:00:03GBp380613.00XLONxeaMVQYb1jV
30-01-202613:57:23GBp380613.50XLONxeaMVQYbC62
30-01-202613:37:04GBp380614.00XLONxeaMVQYcZJ9
30-01-202613:30:01GBp227614.50XLONxeaMVQYcfCO
30-01-202613:30:01GBp161614.50XLONxeaMVQYcfE$
30-01-202613:30:01GBp380614.00XLONxeaMVQYcf9Y
30-01-202613:30:01GBp380614.00XLONxeaMVQYcf82
30-01-202613:12:04GBp496614.50XLONxeaMVQYc39q
30-01-202613:01:42GBp301614.50XLONxeaMVQYdtfY
30-01-202612:54:53GBp1,031614.50XLONxeaMVQYd@J6
30-01-202612:54:52GBp224615.00XLONxeaMVQYd@Ia
30-01-202612:54:52GBp18615.00XLONxeaMVQYd@Ic
30-01-202612:54:34GBp1,106615.00XLONxeaMVQYd$eh
30-01-202612:54:34GBp38615.00XLONxeaMVQYd$ej
30-01-202612:54:34GBp212615.00XLONxeaMVQYd$eA
30-01-202612:32:46GBp380614.00XLONxeaMVQYdLW5
30-01-202612:13:47GBp380614.50XLONxeaMVQYdETZ
30-01-202612:07:42GBp56614.50XLONxeaMVQYd9vB
30-01-202612:07:42GBp543614.50XLONxeaMVQYd9vD
30-01-202612:07:42GBp311614.50XLONxeaMVQYd9vF
30-01-202612:07:42GBp380614.00XLONxeaMVQYd9vL
30-01-202612:03:17GBp380614.00XLONxeaMVQYWoyx
30-01-202611:44:13GBp380612.50XLONxeaMVQYWi47
30-01-202611:25:14GBp104612.50XLONxeaMVQYW4Bu
30-01-202611:25:14GBp149612.50XLONxeaMVQYW4Bw
30-01-202611:25:14GBp511612.50XLONxeaMVQYW4By
30-01-202611:24:03GBp23612.00XLONxeaMVQYW2tE
30-01-202611:24:03GBp142612.00XLONxeaMVQYW2tG
30-01-202611:24:03GBp714612.00XLONxeaMVQYW2tI
30-01-202611:24:03GBp270612.00XLONxeaMVQYW2tM
30-01-202611:21:13GBp380611.50XLONxeaMVQYW1C9
30-01-202611:14:59GBp380612.00XLONxeaMVQYW8SA
30-01-202611:14:10GBp380612.00XLONxeaMVQYW9Ci
30-01-202611:03:34GBp246612.00XLONxeaMVQYXzI9
30-01-202611:00:50GBp412611.50XLONxeaMVQYXvrM
30-01-202610:55:28GBp759612.00XLONxeaMVQYXZ3s
30-01-202610:55:27GBp161612.50XLONxeaMVQYXZDb
30-01-202610:55:27GBp1,498612.50XLONxeaMVQYXZDk
30-01-202610:55:27GBp2612.50XLONxeaMVQYXZDm
30-01-202610:55:27GBp2612.50XLONxeaMVQYXZDo
30-01-202610:51:47GBp311612.50XLONxeaMVQYXlJE
30-01-202610:51:47GBp69612.50XLONxeaMVQYXlJG
30-01-202610:50:48GBp281612.50XLONxeaMVQYXiQM
30-01-202610:39:10GBp380612.50XLONxeaMVQYXUyo
30-01-202610:31:27GBp99612.50XLONxeaMVQYX7Rb
30-01-202610:31:27GBp97612.50XLONxeaMVQYX7RZ
30-01-202610:29:29GBp211612.50XLONxeaMVQYX2zc
30-01-202610:27:35GBp182612.50XLONxeaMVQYX0sR
30-01-202610:27:35GBp161612.50XLONxeaMVQYX0pP
30-01-202610:27:35GBp289612.50XLONxeaMVQYX0oc
30-01-202610:27:35GBp15612.50XLONxeaMVQYX0oe
30-01-202610:27:35GBp65612.50XLONxeaMVQYX0og
30-01-202610:27:35GBp534612.50XLONxeaMVQYX0oi
30-01-202610:27:35GBp567612.50XLONxeaMVQYX0om
30-01-202610:27:35GBp380612.00XLONxeaMVQYX0ot
30-01-202610:19:05GBp380612.00XLONxeaMVQYYsov
30-01-202610:12:33GBp321611.50XLONxeaMVQYY@1$
30-01-202610:12:33GBp287611.50XLONxeaMVQYY@11
30-01-202610:12:33GBp631611.50XLONxeaMVQYY@13
30-01-202610:12:33GBp382611.50XLONxeaMVQYY@19
30-01-202610:12:33GBp562611.50XLONxeaMVQYY@1B
30-01-202610:12:33GBp21611.50XLONxeaMVQYY@1D
30-01-202610:12:33GBp169611.50XLONxeaMVQYY@1z
30-01-202610:05:25GBp380611.00XLONxeaMVQYYdyr
30-01-202609:41:02GBp455609.50XLONxeaMVQYYPFy
30-01-202609:41:02GBp455610.00XLONxeaMVQYYPF5
30-01-202609:37:00GBp505610.50XLONxeaMVQYY3gp
30-01-202609:33:56GBp799611.00XLONxeaMVQYYFk$
30-01-202609:33:56GBp61611.00XLONxeaMVQYYFk1
30-01-202609:20:14GBp271610.50XLONxeaMVQYZyog
30-01-202609:17:07GBp418610.50XLONxeaMVQYZukj
30-01-202609:17:05GBp539611.00XLONxeaMVQYZuqh
30-01-202609:15:23GBp297612.00XLONxeaMVQYZcT$
30-01-202609:15:23GBp265612.00XLONxeaMVQYZcT1
30-01-202609:15:23GBp786612.00XLONxeaMVQYZcT5
30-01-202609:06:00GBp190610.00XLONxeaMVQYZeyK
30-01-202609:04:55GBp200610.00XLONxeaMVQYZMaV
30-01-202609:04:17GBp188610.00XLONxeaMVQYZMS0
30-01-202609:03:32GBp31610.00XLONxeaMVQYZNSj
30-01-202609:03:32GBp250610.00XLONxeaMVQYZNSl
30-01-202609:00:57GBp283609.50XLONxeaMVQYZJ6n
30-01-202608:57:46GBp248609.50XLONxeaMVQYZS0c
30-01-202608:55:27GBp320607.00XLONxeaMVQYZRQB
30-01-202608:55:27GBp459607.50XLONxeaMVQYZRQD
30-01-202608:54:10GBp343608.00XLONxeaMVQYZPNd
30-01-202608:54:10GBp1,200608.00XLONxeaMVQYZPNf
30-01-202608:54:10GBp244608.00XLONxeaMVQYZPNh
30-01-202608:54:10GBp706608.00XLONxeaMVQYZPNj
30-01-202608:54:05GBp238607.00XLONxeaMVQYZPQ6
30-01-202608:49:46GBp275607.00XLONxeaMVQYZ3Vl
30-01-202608:45:32GBp161607.50XLONxeaMVQYZDhm
30-01-202608:45:32GBp308607.00XLONxeaMVQYZDhs
30-01-202608:42:27GBp273607.00XLONxeaMVQYZ9$G
30-01-202608:39:11GBp249607.00XLONxeaMVQXSr20
30-01-202608:37:23GBp170607.00XLONxeaMVQXSpTm
30-01-202608:34:26GBp202607.00XLONxeaMVQXSyfK
30-01-202608:32:00GBp258607.00XLONxeaMVQXSxvn
30-01-202608:30:15GBp614607.00XLONxeaMVQXSvV7
30-01-202608:30:15GBp2,882607.00XLONxeaMVQXSvVE
30-01-202608:30:15GBp61607.00XLONxeaMVQXSvVG
30-01-202608:30:15GBp14607.00XLONxeaMVQXSvVI
30-01-202608:30:15GBp302607.00XLONxeaMVQXSvVQ
30-01-202608:30:15GBp640607.00XLONxeaMVQXSvUf
30-01-202608:28:30GBp143606.00XLONxeaMVQXSar6
30-01-202608:17:50GBp287605.00XLONxeaMVQXSfKQ
30-01-202608:14:09GBp12604.00XLONxeaMVQXSLMJ
30-01-202608:12:17GBp289604.50XLONxeaMVQXSJsN
30-01-202608:11:29GBp380604.00XLONxeaMVQXSGXl
30-01-202608:09:09GBp380603.50XLONxeaMVQXSUH@
30-01-202608:06:29GBp380604.00XLONxeaMVQXSTbi



