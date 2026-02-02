Afslutning af aktietilbagekøbsprogram

Den 26. februar 2025 igangsatte Jyske Bank et aktietilbagekøbsprogram, der skulle afsluttes senest den 30. januar 2026. I denne periode ville Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kr., jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet blev gennemført i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).

Efter nedenstående transaktioner er egne aktier til en værdi af 2,25 mia. kr. tilbagekøbt, og aktietilbagekøbsprogrammet er dermed afsluttet:

 Antal
aktier		Gennemsnitlig
købspris (DKK)		Transaktionsværdi (DKK)
Total, seneste meddelelse3.263.646676,382.207.451.574
26. januar 20268.848931,458.241.473
27. januar 202613.969935,3713.066.227
28. januar 202613.451920,8812.386.776
29. januar 20265.000920,614.603.056
30. januar 20264.614919,294.241.594
Total under programmet3.309.528679,852.249.990.700

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 3.309.528 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 5,38% af selskabets aktiekapital.
                                                                           
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

Venlig hilsen   
Jyske Bank

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 25 26 92 42.

