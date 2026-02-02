Afslutning af aktietilbagekøbsprogram

Den 26. februar 2025 igangsatte Jyske Bank et aktietilbagekøbsprogram, der skulle afsluttes senest den 30. januar 2026. I denne periode ville Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kr., jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet blev gennemført i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Efter nedenstående transaktioner er egne aktier til en værdi af 2,25 mia. kr. tilbagekøbt, og aktietilbagekøbsprogrammet er dermed afsluttet:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|3.263.646
|676,38
|2.207.451.574
|26. januar 2026
|8.848
|931,45
|8.241.473
|27. januar 2026
|13.969
|935,37
|13.066.227
|28. januar 2026
|13.451
|920,88
|12.386.776
|29. januar 2026
|5.000
|920,61
|4.603.056
|30. januar 2026
|4.614
|919,29
|4.241.594
|Total under programmet
|3.309.528
|679,85
|2.249.990.700
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 3.309.528 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 5,38% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 25 26 92 42.
