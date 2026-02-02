Afslutning af aktietilbagekøbsprogram

Den 26. februar 2025 igangsatte Jyske Bank et aktietilbagekøbsprogram, der skulle afsluttes senest den 30. januar 2026. I denne periode ville Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kr., jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet blev gennemført i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).

Efter nedenstående transaktioner er egne aktier til en værdi af 2,25 mia. kr. tilbagekøbt, og aktietilbagekøbsprogrammet er dermed afsluttet:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK) Total, seneste meddelelse 3.263.646 676,38 2.207.451.574 26. januar 2026 8.848 931,45 8.241.473 27. januar 2026 13.969 935,37 13.066.227 28. januar 2026 13.451 920,88 12.386.776 29. januar 2026 5.000 920,61 4.603.056 30. januar 2026 4.614 919,29 4.241.594 Total under programmet 3.309.528 679,85 2.249.990.700

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 3.309.528 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 5,38% af selskabets aktiekapital.



Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 25 26 92 42.

