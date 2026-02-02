Vaisala

2. Februar 2026

Was kostet ein halbes Grad? Neuer Vaisala Origo senkt die Verschwendung von Energie zur Kühlung in Rechenzentren deutlich

Etwa 80 % der Rechenzentren weltweit sind weiterhin auf Luftkühlung angewiesen. Durch die Behebung eines „halben Grad“-Fehlers lassen sich dort etwa 805 Millionen US-Dollar an Verschwendung beim Energieverbrauch zur Kühlung pro Jahr vermeiden, rund 8 Milliarden US-Dollar innerhalb eines Jahrzehnts, basierend auf moderaten 10-MW-Standorten.

Vaisala, ein global führender Anbieter von Messgeräten und Messinformationen für Klimaschutzmaßnahmen, stellt Origo vor – eine modulare Messplattform der nächsten Generation, die darauf ausgelegt ist, die Umgebungsüberwachung in Rechenzentren und anderen geschäftsentscheidenden Gebäuden grundlegend zu verändern.

Warum ein halbes Grad zählt

Ein Temperatursensor, der nur um 0,5 °C abweicht, scheint vielleicht unwichtig – doch zum Beispiel in einem 10-MW-Rechenzentrum kann dieser kleine Fehler innerhalb von zehn Jahren mehr als 800 000 US-Dollar an verschwendeter Energie zur Kühlung kosten. In Reinräumen der Biowissenschaft steht zum Beispiel viel mehr auf dem Spiel: Jeder entscheidende Umgebungsparameter wie Temperatur oder relative Feuchte kann die Produktintegrität oder Forschungsergebnisse beeinträchtigen, mit Verlusten, die weit über die Energiekosten hinausgehen.

Luftkühlung bleibt in einem sich schnell entwickelnden Rechenzentrumsmarkt unverzichtbar

Weltweit gibt es schätzungsweise 12 000 Rechenzentren, wobei mehr als die Hälfte in den USA und Europa liegt. Während Flüssig- und Hybridkühlung für hochdichte KI-Arbeitslasten rasch an Bedeutung gewinnen, bildet die Luftkühlung weiterhin die universelle Grundlage des Thermomanagements in Rechenzentren. Sie bietet die grundlegende Raumkühlung, die jede Anlage benötigt, während die Flüssigkeitskühlung gezielt und hocheffizient Wärme von den heißesten Racks ableitet. Infolgedessen haben sich hybride Architekturen – Luft für den Raum, Flüssigkeit für die dichtesten Lasten – inzwischen sowohl bei Neubauten als auch bei Nachrüstprojekten als Standard etabliert.

Auswirkungen im großen Maßstab

Eine zuverlässige, präzise Messung ist entscheidend für die Optimierung luftgekühlter Umgebungen.

„Generische Sensoren mit einer Genauigkeit von ±0,5 °C verursachen Überkühlung und Energieverschwendung, was Betreibern jährlich Zehntausende Dollar kostet.“ Origo bietet eine präzise Genauigkeit von ±0,1 °C und ±1 % rF sowie stabile Messungen. Diese tragen dazu bei, unnötige Kühlung zu reduzieren und die zuverlässige Umgebungssteuerung zu gewährleisten, auf die wichtige Einrichtungen angewiesen sind. „Das bedeutet eine Leistung, die sich in wenigen Monaten bezahlt macht und die Betriebszeit für viele Jahre sichert“, sagt Anu Kätkä, Vaisala Product Line Managerin für HVAC and Critical Buildings.

Würde man den „halben Grad“-Fehler weltweit in der heute überwiegend luftgekühlten installierten Basis – etwa 80 % der rund 12 000 Rechenzentren weltweit – beseitigen, könnten jährlich rund 805 Millionen US-Dollar an verschwendeter Energie zur Kühlung eingespart werden, was sich innerhalb von einem Jahrzehnt auf etwa 8 Milliarden US-Dollar summiert.

Angesichts der Tatsache, dass Rechenzentren etwa 1,5 % des weltweiten Energieverbrauchs ausmachen und die Nachfrage bis 2030 voraussichtlich mehr als doppelt so hoch sein wird, ist präzise Messtechnik unerlässlich, um Energieverbrauch und Emissionen unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig die IT-Leistung zu gewährleisten.

Entwickelt für heutige und zukünftige geschäftsentscheidende Umgebungen

Origo ist auf Einfachheit und langfristige Anpassungsfähigkeit ausgelegt. Dank seiner modularen Bauweise ermöglicht Origo die Überwachung mehrerer Parameter über kompatible Vaisala Sonden, wie zum Beispiel Kohlendioxid- (CO₂-) und Taupunktsensoren, auf derselben Plattform. Diese Flexibilität macht Origo zu einer zukunftssicheren Lösung. Diese passt sich an sich weiterentwickelnde Messanforderungen auch in anderen wichtigen Umgebungen wie Reinräumen, Biowissenschaftsanwendungen und der Halbleiterfertigung an.

Gestützt auf das Vaisala Engagement für Zuverlässigkeit gewährleistet Origo während der gesamten Einsatzzeit präzise Messungen und zuverlässige Leistung. Dies hilft Betreibern, Prozesse zu schützen, Risiken zu reduzieren und Ressourcen zu optimieren.

Die vor Ort austauschbaren Sonden von Origo ermöglichen schnelle Aktualisierungen bei minimaler Unterbrechung. Das breite Spektrum an Vaisala Services, von akkreditierten Kalibrierungen bis hin zu technischem Support, steht zur Verfügung, um das Fachwissen vor Ort zu ergänzen.

Wichtige Fakten auf einen Blick

• Weltweit gibt es etwa 12 000 Rechenzentren; USA und Europa zusammen machen weit mehr als die Hälfte aller Standorte aus

• Luftkühlung bleibt für die meisten Anlagen der Standard; Flüssigkeitskühlung nimmt für hochdichte KI, oft in hybriden Einrichtungen, schnell zu

• Eine Abweichung von 0,5 °C kann ein 10-MW-Rechenzentrum innerhalb von zehn Jahren mehr als 800 000 US-Dollar an Energiekosten zur Kühlung kosten

• Vaisala Origo bietet eine Temperaturgenauigkeit von ±0,1 °C und eine Genauigkeit der relativen Feuchte von ±1 % rF für eine stabile, zuverlässige Umgebungssteuerung

• Die modulare Bauweise und Funktionalität mehrerer Parameter sind ideal für geschäftsentscheidende Umgebungen wie Rechenzentren, Reinräume, Krankenhäuser, Produktionsanlagen und Halbleiterfertigungsumgebungen



Info über Vaisala

Vaisala ist ein global führender Anbieter von Messgeräten und Messinformationen für Klimaschutzmaßnahmen. Wir statten unsere Kunden mit Geräten und Daten aus, um die Ressourceneffizienz zu verbessern, die Energiewende voranzutreiben und für die Sicherheit und das Wohlergehen von Menschen und Gesellschaften weltweit zu sorgen. Mit über neunzig Jahren Innovation und Know-how beschäftigen wir ein Team von nahezu 2500 Fachkräften, die sich dafür einsetzen, alle Maßnahmen zum Schutz des Planeten zu ergreifen. Vaisala Aktien der Serie A sind an der Nasdaq Börse in Helsinki notiert.

www.vaisala.com



Redaktionshinweis:

Die Zahlen basieren auf Branchendaten (Uptime Institute, IEA, Statista, AFCOM/Upsite und Vaisala Berechnungen) und gehen von einer weltweit installierten Basis von etwa 12 000 Rechenzentren aus, wobei Luftkühlung bei rund 80 % der Standorte die Hauptmethode darstellt.

Berechnungsmethode:

Ein typisches luftgekühltes 10- MW-Rechenzentrum kann bei Betrieb mit einem Temperaturfehler von 0,5 °C jährlich etwa 700 000 kWh Energie zur Kühlung verschwenden. Bei einem Energiepreis von 0,12 US-Dollar/kWh entspricht dies 83 800 US-Dollar pro Standort und Jahr bzw. knapp über 830 000 US-Dollar innerhalb von zehn Jahren.

Mit etwa 9600 luftgekühlten Standorten weltweit (80 % von 12 000) werden die globalen jährlichen Auswirkungen wie folgt berechnet:

83 800 US-Dollar × 9 600 ≈ 805 Millionen US-Dollar pro Jahr, was innerhalb von zehn Jahren etwa 8 Milliarden US-Dollar entspricht.

Die Einsparungsberechnungen vergleichen diesen Referenzwert mit der verringerten Überkühlung, die durch Temperaturmessungen mit einer Genauigkeit von ±0,1 °C erzielt wird.

