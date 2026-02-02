Vaisala

Comunicado à imprensa,

2 de fevereiro de 2026

Qual é o custo de um meio grau? O novo Origo da Vaisala reduz o desperdício de resfriamento em data centers

Cerca de 80% dos centros de dados do mundo ainda dependem do resfriamento de ar. Corrigir um erro de “meio grau” ali pode evitar cerca de US$ 805 milhões em desperdício de resfriamento por ano, aproximadamente US$ 8 bilhões em uma década, considerando locais moderados de 10 MW.

A Vaisala, líder global em instrumentos de medição e inteligência para ação climática, apresenta o Origo, uma plataforma modular de medição de última geração criada para transformar o monitoramento ambiental em data centers e outras instalações de missão crítica.

Por que meio grau importa

Um sensor de temperatura com erro de apenas 0,5 °C pode parecer trivial, mas, por exemplo, em um data center de 10 MW, esse pequeno erro pode custar mais de US$ 800.000 em energia de resfriamento desperdiçada ao longo de 10 anos. Nas salas limpas de ciências da vida, por exemplo, os riscos são ainda maiores: qualquer parâmetro ambiental crítico, como temperatura ou umidade relativa, pode comprometer a integridade do produto ou os resultados da pesquisa, com perdas que vão muito além dos custos de energia.

O resfriamento de ar permanece essencial em um mercado de data center em rápida evolução

Estima-se que haja 12.000 data centers em todo o mundo, e mais da metade está nos EUA e na Europa. Embora os resfriamentos líquido e híbrido estejam crescendo rapidamente para cargas de trabalho de IA de alta densidade, o resfriamento de ar continua sendo a base universal da gestão térmica dos data centers. Ele fornece o resfriamento básico no nível da sala de que toda a instalação precisa, enquanto o resfriamento líquido acrescenta remoção de calor direcionada e de alta eficiência para os racks mais quentes. Como resultado, arquiteturas híbridas (ar para espaço, líquido para as cargas mais densas) agora são padrão tanto em novas construções quanto em projetos de reforma.

Impacto em grande escala

Medições confiáveis e precisas são críticas para otimizar ambientes resfriados por ar.

Sensores genéricos com precisão de ±0,5 °C provocam resfriamento excessivo e desperdício de energia, resultando em despesas anuais de dezenas de milhares de dólares para os operadores. A precisão de ±0,1°C e ±1% de UR do Origo, aliada a medições estáveis, reduz o resfriamento desnecessário e assegura o controle ambiental confiável de que as instalações críticas dependem. “Isso se traduz em desempenho que se paga em meses e protege o tempo de atividade pelos próximos anos”, afirma Anu Kätkä, Gerente de linha de produtos da Vaisala para HVAC e edifícios críticos.

Aplicada em escala global, a eliminação do erro de “meio grau” na base instalada atualmente, predominantemente refrigerada a ar (aproximadamente 80% dos cerca de 12.000 data centers do mundo), evitaria cerca de US$ 805 milhões em energia desperdiçada com resfriamento a cada ano, totalizando aproximadamente US$ 8 bilhões em uma década.

Com os data centers consumindo cerca de 1,5% da energia mundial e com a demanda prevista para mais que dobrar até 2030, o sensoriamento preciso é essencial para manter o uso de energia e as emissões sob controle, protegendo o desempenho da TI.

Criado para os ambientes críticos atuais e futuros

O Origo foi desenvolvido para oferecer simplicidade e adaptabilidade em longo prazo. Seu design modular permite o monitoramento de vários parâmetros por meio de sondas compatíveis da Vaisala, como sensores de dióxido de carbono (CO₂) e de ponto de orvalho, em uma única plataforma. Essa flexibilidade torna o Origo uma solução preparada para o futuro, capaz de se adaptar a requisitos de medição em constante evolução, inclusive em outros ambientes críticos, como salas limpas, uso em ciências da vida e fabricação de semicondutores.

Amparado pelo compromisso da Vaisala com a confiabilidade, o Origo garante medições precisas e desempenho confiável durante toda sua vida útil, ajudando os operadores a proteger processos, reduzir riscos e otimizar recursos.

Sondas substituíveis em campo da Origo permitem atualizações rápidas no local com interrupções mínimas. A ampla gama de serviços da Vaisala, de calibrações acreditadas a suporte técnico, está disponível para complementar a experiência no local.

Principais fatos resumidos

• Existem aproximadamente 12.000 data centers no mundo. EUA e Europa juntos representam bem mais da metade de todos esses locais

• O resfriamento a ar continua sendo o padrão para a maioria das instalações. O resfriamento líquido está crescendo rapidamente para usos de IA de alta densidade, frequentemente em arquiteturas híbridas

• Um erro de 0,5 °C pode gerar um custo superior a US$ 800.000 em energia de resfriamento ao longo de 10 anos para um data center de 10 MW

• O Vaisala Origo garante precisão de temperatura de ±0,1 °C e de umidade relativa de ±1% de UR para um controle ambiental estável e confiável.

• O design modular e a capacidade multiparâmetros são ideais para ambientes críticos, como data centers, salas limpas, hospitais, instalações de produção e ambientes de fabricação de semicondutores



Sobre a Vaisala

A Vaisala é líder global em instrumentos de medição e inteligência para ação climática. Fornecemos aos nossos clientes dispositivos e dados para otimizar os recursos, impulsionar a transição energética e cuidar da segurança e do bem-estar das pessoas e das sociedades de todo o mundo. Com mais de 90 anos de inovação e experiência, empregamos uma equipe de cerca de 2.500 especialistas comprometidos em tomar todas as medidas possíveis para o planeta. As ações série A da Vaisala estão listadas na bolsa de valores Nasdaq Helsinki.

Nota para os editores:

Os números são baseados em dados do setor (Uptime Institute, IEA, Statista, AFCOM/Upsite e cálculos da Vaisala) e consideram uma base instalada global de aproximadamente 12.000 data centers, com o resfriamento a ar como método principal em cerca de 80% dos locais.

Método de cálculo:

Um data center típico de 10 MW refrigerado a ar pode desperdiçar cerca de 700.000 kWh de energia de resfriamento por ano ao operar com um erro de temperatura de 0,5 °C. Com um preço de energia de US$ 0,12/kWh, isso equivale a US$ 83.800 por local por ano, ou pouco mais de US$ 830.000 em uma década.

Com aproximadamente 9.600 locais refrigerados a ar em todo o mundo (80% dos 12.000), o impacto anual global é calculado como:

US$ 83.800 × 9.600 ≈ US$ 805 milhões por ano, o que equivale a aproximadamente US$ 8 bilhões ao longo de 10 anos.

Os cálculos de economia comparam essa linha de base com a redução do resfriamento excessivo obtida usando medições de temperatura de alta precisão de ±0,1 °C.

