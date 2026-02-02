TCM Group A/S: Storaktionærmeddelelse

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 257/2026



Tvis, 2. februar 2026

Storaktionærmeddelelse

TCM Group A/S ("Selskabet") kan med henvisning til Kapitalmarkedslovens § 30 oplyse, at Bank of America Corporation har meddelt, at de pr. 29. januar 2026 har ændret deres besiddelse af aktier og stemmerettigheder og andre finansielle instrumenter i henhold til Kapitalmarkedslovens § 39 stk. 2 i TCM Group A/S som følger:

Aktiekapital og stemmerettigheder Besiddelse i TCM Group A/S tidligere Besiddelse i TCM Group A/S pr. 29. januar 2026 Aktiekapital og stemmerettigheder knyttet til aktier i % 0,158% 0,149% Aktiekapital og stemmerettigheder knyttet til finansielle instrumenter i % 11,566% 5,842% Bank of America Corporation samlede aktiekapital og stemmerettigheder i % 11,724% 5,991%

Pr. 29. januar 2026 kontrollerer Bank of America Corporation direkte eller indirekte 629.826 aktier / stemmerettigheder og andre finansielle instrumenter i TCM Group A/S, svarende til 5,991% af den samlede aktiekapital og stemmerettighederne i TCM Group A/S.

For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S +45 21 21 04 64

IR Contact – ir@tcmgroup.dk

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

