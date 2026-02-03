SIKA BAUT GLOBALES FERTIGUNGSNETZWERK IN WACHSTUMSMÄRKTEN MIT FÜNF NEUEN WERKEN AUS



Sika hat ihr globales Fertigungsnetzwerk mit der Eröffnung fünf neuer Standorte in den USA, Argentinien, Kolumbien, Bangladesch und Tansania erweitert. Diese Werke sind ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der Produktionskapazitäten und zur weiteren Stärkung der globalen Lieferkette in wichtigen Wachstumsmärkten. Die Standorte sind strategisch günstig gelegen und so konzipiert, dass sie die steigende Nachfrage nach hochwertigen Baumaterialien in den Regionen effizient decken und gleichzeitig Sikas Engagement für Kundennähe und Flexibilität der Lieferkette stärken.



USA: STÄRKUNG DER POSITION IN EINEM KERNMARKT

Sika hat in Haines City, Florida, ein neues, hochmodernes Werk für Betonzusatzmittel eröffnet und damit ihre Position in einem der grössten Märkte des Unternehmens weiter gestärkt. Die Fabrik, die über den höchsten Automatisierungsgrad aller Sika Standorte für Zusatzmittel im Land verfügt, wird effizient die gesamte Palette von Sika Technologien zur Verbesserung der Leistung, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit von Beton fertigen. Das Werk trägt auch zu Sikas Nachhaltigkeitszielen bei: Durch ihre Systeme zur Wasser- und Abfallreduzierung sollen bis 2032 rund 8’000 Tonnen CO 2 eingespart werden.



ARGENTINIEN: AUSBAU DER MARKTDURCHDRINGUNG IN DER REGION NORDOST

In Puerto Tirol in der Region Chaco wurde eine neue Produktionsstätte für die Herstellung von Trockenmörtelprodukten für den Nordosten von Argentinien eingeweiht. Mit einer über 80-jährigen Präsenz im Land wird der neue Standort zur achten Sika Fertigungsstätte und unterstreicht damit das langjährige Engagement für Wachstum und Innovation in der Region. Nach einigen herausfordernden Jahren ist der argentinische Baumarkt wieder auf einen Wachstumspfad zurückgekehrt und eröffnet Sika damit Chancen für eine stärkere Marktdurchdringung und Kundenbindung eröffnet.



KOLUMBIEN: ERHÖHUNG DER PRÄSENZ IN EINEM WICHTIGEN INDUSTRIEZENTRUM

Sika hat in Cali, Kolumbien, eine moderne Fertigungsstätte eröffnet – in einer Region, die 30% des BIP des Landes erwirtschaftet und 20% der Bevölkerung beheimatet. Die neue Fabrik wird Mörtel, Fliesenkleber, Innenwandbeschichtungen, Acrylbeschichtungen und Betonzusatzmittel herstellen, um dem wachsenden Bau- und Infrastrukturbedarf Kolumbiens gerecht zu werden. Das Werk in Cali wird es dem Unternehmen zudem ermöglichen, sowohl den Inlands- als auch den Exportmarkt effizienter zu bedienen.



BANGLADESCH: UNTERSTÜTZUNG EINES SCHNELL WACHSENDEN BAUMARKTES

Sikas neuer Standort in Narayanganj, Bangladesch, stellt Betonzusatzmittel und Mörtel her, um die Leistung, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit von Gebäuden und Infrastruktur in diesem Markt zu verbessern. Dieser Standort wird auch dazu beitragen, die Nachfrage nach den kürzlich eingeführten Hochleistungs-Fliesenklebern von Sika in Bangladesch und der gesamten Region zu decken.

Der Baumarkt in Bangladesch zeichnet sich durch eine starke Dynamik aus, was sich in einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von mehr als sieben Prozent für den Zeitraum 2026–2029 widerspiegelt. Dieses Wachstum wird durch die anhaltende Stärke wichtiger Entwicklungssektoren wie Infrastruktur, Energie, Bildung und Wohnungsbau getragen und zusätzlich unterstützt durch umfangreiche, staatlich finanzierte Investitionsprogramme.



TANSANIA: AUSWEITUNG DER REICHWEITE IN OSTAFRIKA

Sika hat einen neuen Produktionsstandort in Mwanza eröffnet – einer rasch wachsenden Wirtschaftsregion, die ein wichtiges Bergbauzentrum und eines der bevölkerungsreichsten Gebiete Afrikas darstellt. Hier werden Mörtel, Betonzusatzmittel, Spezialmörtel für den Bergbau und das Bauwesen sowie Mahlhilfsmittel für Zementwerke hergestellt. Dank ihrer strategischen Lage bedient Sika die lokale Nachfrage und exportiert nach Burundi, Ruanda und in die Demokratische Republik Kongo. Damit stärkt Sika ihre Präsenz in Ostafrika dank des starken Industrie- und Infrastrukturwachstums. Der Baumarkt in Tansania wächst rasch und es wird erwartet, dass er in den kommenden Jahren Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Bereich erzielt.



SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die rund 33’000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com



Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung